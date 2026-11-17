Van Gölü merkezli sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.57'de, merkez üssü Van Gölü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın ilk değerlendirmesi:

AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, söz konusu sarsıntıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar bildirimi alınmadı. Kurumun paylaşılan verileri, olayla ilgili ilk resmi çerçeveyi oluşturuyor.

Bölgeye ilişkin öneriler:

Vatandaşlara resmi duyuruları takip etmeleri, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları ve zarar tespit etmeleri halinde yetkili kurumlara bilgi vermeleri öneriliyor. Resmi kaynaklardan yapılacak ek açıklamalar takip edilmeli.

VAN GÖLÜ MERKEZLİ 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ.