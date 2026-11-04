Vance: ara seçimin asıl faturası İran savaşına kesildi

Vance kaybın sorumlusu olarak İran savaşını gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin en önemli nedeninin İran savaşı olduğunu savundu. Vance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan Donald Trump da dün gece bunu bizzat söyledi" dedi.

Vance, partinin sonuçları doğru şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, parti içinde dürüst bir tartışma çağrısı yaptı ve seçim sonuçlarına rağmen Cumhuriyetçi adaylara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Vance'in değerlendirmesi:

Başkan Yardımcısı, sonuçlara ilişkin olarak "Eğer bunun buna değdiğini, Senato’yu önümüzdeki 6 yıl boyunca kaybetmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunmak istiyorsanız, buyurun savunun. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu ileri sürün. Katılsanız da katılmasanız da en azından bu dürüst bir yaklaşım olur" ifadelerini kullandı. Vance, parti tabanına hem yaşananları kabul etme hem de enerjiyi yeniden örgütleme çağrısında bulundu.

Vance ayrıca, "Ülkemiz için umudumu koruyorum. Öfkeli olan ve ‘Ben size söylemiştim’ demek isteyenlere şunu söylüyorum: Haklısınız, gerçekten de söylemiştiniz. Bu enerjinizi, sizin dünya görüşünüzü paylaşan Cumhuriyetçi adayların seçilmesi için kullanın. Sonuçlara öfkelenenlere ise öfkelenmekte haklı olduklarını söylüyorum. Gelin, bu öfkeyi ülkemizi kurtarmak için yeniden çalışmaya koyulmak üzere kullanalım" diye yazdı.

Araştırma bulguları ve seçmen endişeleri:

Vance, ismini açıklamadığı bir kamuoyu araştırmacısının tespitlerine atıfta bulunarak, 2024’te Trump’a oy veren ancak 2026’da Demokratlara yönelen seçmenleri geri kazanmaya yönelik dört başlıca adımı paylaştı. Vance, bu önceliklerin İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele, "America First" (Önce Amerika) politikalarının benimsenmesi ve ABD-İsrail ilişkilerinde değişiklik olduğunu yazdı.

Vance, "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Yukarıda sıraladığım dört neden, onların önemli bir bölümünün neden Demokratlara oy verdiğini açıklıyor. Üstelik bunlar, seçim sonuçlarını doğru tahmin eden bir kamuoyu araştırmacısının tespitleri" ifadelerini kullandı.

Katılım mı yoksa oy kayması mı?:

Başkan Yardımcısı, partinin kaybının temel nedeninin düşük seçim katılımı olmadığını savundu: "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Şüphesiz, seçmen katılımı konusunda daha iyi performans gösterebileceğimiz yerler vardı. Ancak asıl sorun katılım oranı değil. Temel sorun, 2024’te Trump ve Vance’e oy veren birçok kişinin 2026’da Demokratlara oy vermiş olması" dedi. Bu vurgu, partinin iç tartışmalarını oy kaymalarına odaklanmaya yönlendiriyor.

Vance'in açıklamaları, Cumhuriyetçi Parti içinde savaş politikaları, ekonomik öncelikler ve dış ilişkiler konularında derinleşecek stratejik tartışmaların habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JAMES VANCE, CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN ARA SEÇİMLERDE YAŞADIĞI AĞIR YENİLGİNİN NEDENİNİN İRAN SAVAŞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, "KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAVAŞ. BAŞKAN DONALD TRUMP DA DÜN GECE BUNU BİZZAT SÖYLEDİ" DEDİ.