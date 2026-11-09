Van'da kar nedeniyle kapanan 96 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlandı

van'da yollar yeniden ulaşıma açıldı
Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 96 yerleşim yerinin yolları, sabah saatlerinden itibaren yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışmaları:
Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 1.032 personel ve 450 iş makinesi görev aldı. Ekipler, gece boyunca yoğun mesai yaparak kapanan güzergahları temizledi.
Açılan yolların dağılımı:
Sabah saatlerinden itibaren yapılan müdahaleler sonucunda 68 mahalle ve 28 mezra yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
VAN'DA DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAPANAN 96 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA AÇILDI.
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