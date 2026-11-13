Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Van’da sınıflar sanal gerçeklikle yeniden kurgulanıyor

Van Teknokent Koleji'nin Erasmus+ K210 projesiyle entegre ettiği VR eğitim modeli, öğrencilerin soyut kavramları uygulamalı ve güvenli sanal deneyimlerle öğrenmesini sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Van’da sınıflar sanal gerçeklikle yeniden kurgulanıyor

Van'da yeni dönem eğitim modeli:

Van Teknokent Koleji, sınıf içi öğrenimi dijital bir deneyime dönüştüren sanal gerçeklik (VR) uygulamasını okul müfredatına entegre etti. Erasmus+ K210 projesi kapsamında İtalya ve Portekiz'de yürütülen çalışmaların ardından geliştirilen sistem, bu eğitim-öğretim yılında farklı derslerde uygulanmaya başlandı. Proje, Türkiye genelinde 2 binin üzerinde başvuru arasından seçilen 6 okuldan biri olan kolejde hayata geçirilmiş durumda.

Projenin kökeni ve hedefleri:

Projenin kurucu müdürü Feyzi Karahan uygulamanın amacını, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu kazanımları öğrencilere daha anlaşılır ve kalıcı biçimde aktarmak olarak tanımlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımlarına uygun senaryolarla soyut kavramların somutlaştırılması hedefleniyor; uzaydan insan vücuduna, tarihî olaylardan fen deneylerine kadar geniş bir konu yelpazesi sanal ortamda deneyimlenebiliyor.

Ders uygulamaları ve örnekler:

Sistem fizik, matematik, tarih ve İngilizce gibi derslerde farklı uygulama biçimleri sunuyor. Fizik derslerinde öğrenciler Mars veya Ay ortamına taşınarak yerçekimi deneyimleri yaşayabiliyor, atom altı parçacıkların hareketini izleyebiliyor. Tarih derslerinde geçmiş dönemlerin içerisine girerek dönemin kahramanlarıyla etkileşim kurma imkânı sağlanıyor. İngilizce derslerinde ise yapay zekâ destekli sanal sohbet ortamlarıyla A1, B1 ve B2 düzeylerine uygun senaryolarla iletişim pratiği yaptırılıyor.

Teknik eğitim ve güvenlik avantajları:

Sanal gerçeklik yalnızca soyut kavramları somutlaştırmakla kalmıyor; teknik eğitimlerde güvenli bir uygulama alanı da oluşturuyor. Karahan, elektrik ve motor teknolojileri gibi potansiyel tehlike içeren uygulamaların VR ortamına aktarılmasıyla öğrencilerin hata yapıp tekrar deneyebileceğini, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklerden uzak şekilde uygulama becerisi geliştirebileceklerini vurguluyor. Örnek olarak, prizin değiştirilmesi gibi bir uygulama, öğrenciye adım adım gösterilip istendiği kadar tekrar ettirilebiliyor.

Erasmus+ süreci ve yerelleştirme:

Projede yer alan ekipler, İtalya ve Portekiz'deki çalışmalardan edindikleri deneyimi Türkiye şartlarına uygun senaryolarla zenginleştirdi. Elde edilen içerikler okul müfredatına entegre edilerek bu eğitim-öğretim yılında öğrencilerin erişimine sunuldu; hedef, kazanımların kalıcılığını artırmak ve öğrenme sürecini daha etkileşimli hâle getirmek olarak öne çıkıyor.

Öğrenci geri bildirimleri ve öğrenme etkisi:

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ders deneyimi yaşayan öğrenciler, uygulamanın öğrenmeyi hızlandırdığı ve bilgiyi kalıcı kıldığı yönünde görüş bildiriyor. Öğrencilerden Merve Özel matematik dersinde soyut kavramları somut olarak gördüğünü, bunun sayesinde daha hızlı öğrendiğini ifade etti. Nisa Duman VR ile Mars'ı yakından görmeyi keyifli bulduğunu belirtirken Talha Güvendilen artık gördüğü için bilgilerin aklında daha iyi kaldığını söyledi. Ceylin Azra Yalçın uzay ortamında yaptıkları etkinlikleri canlı hissettiğini, Yasin Kayci ise kalbi elinde tutma gibi deneyimlerle merak ettiği konuları daha iyi öğrendiğini anlattı.

Okul yönetimi ve uygulayıcılar, VR tabanlı senaryoların hem akademik hem de teknik yeterlilikleri desteklediğini, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırdığını ve güvenlik açısından da önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor. Projenin hedefi, bu deneyimleri yaygınlaştırarak daha fazla sınıf ve okul düzeyinde benimsenmesini sağlamak ve müfredat kazanımlarını kalıcı hâle getirmek.

VAN&#039;DA HAYATA GEÇİRİLEN SANAL GERÇEKLİK (VR) TABANLI EĞİTİM MODELİYLE ÖĞRENCİLER, MATEMATİKTEN...

VAN'DA HAYATA GEÇİRİLEN SANAL GERÇEKLİK (VR) TABANLI EĞİTİM MODELİYLE ÖĞRENCİLER, MATEMATİKTEN FİZİĞE, TARİHTEN İNGİLİZCEYE KADAR BİRÇOK DERSTE SANAL ORTAMDA FARKLI DENEYİMLER YAŞAYARAK TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMALI ŞEKİLDE ÖĞRENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Topraktan gelen miras: çocuklar çömlek yaparak öğrendi
images

Şahinbey’den LGS başarısına dört yıl boyunca nakdi eğitim desteği
images

Erzurum'da okul güvenliği ve eğitim süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirildi
images

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da çocuklara kapsamlı eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor