Van’da sınıflar sanal gerçeklikle yeniden kurgulanıyor

Van'da yeni dönem eğitim modeli:

Van Teknokent Koleji, sınıf içi öğrenimi dijital bir deneyime dönüştüren sanal gerçeklik (VR) uygulamasını okul müfredatına entegre etti. Erasmus+ K210 projesi kapsamında İtalya ve Portekiz'de yürütülen çalışmaların ardından geliştirilen sistem, bu eğitim-öğretim yılında farklı derslerde uygulanmaya başlandı. Proje, Türkiye genelinde 2 binin üzerinde başvuru arasından seçilen 6 okuldan biri olan kolejde hayata geçirilmiş durumda.

Projenin kökeni ve hedefleri:

Projenin kurucu müdürü Feyzi Karahan uygulamanın amacını, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu kazanımları öğrencilere daha anlaşılır ve kalıcı biçimde aktarmak olarak tanımlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımlarına uygun senaryolarla soyut kavramların somutlaştırılması hedefleniyor; uzaydan insan vücuduna, tarihî olaylardan fen deneylerine kadar geniş bir konu yelpazesi sanal ortamda deneyimlenebiliyor.

Ders uygulamaları ve örnekler:

Sistem fizik, matematik, tarih ve İngilizce gibi derslerde farklı uygulama biçimleri sunuyor. Fizik derslerinde öğrenciler Mars veya Ay ortamına taşınarak yerçekimi deneyimleri yaşayabiliyor, atom altı parçacıkların hareketini izleyebiliyor. Tarih derslerinde geçmiş dönemlerin içerisine girerek dönemin kahramanlarıyla etkileşim kurma imkânı sağlanıyor. İngilizce derslerinde ise yapay zekâ destekli sanal sohbet ortamlarıyla A1, B1 ve B2 düzeylerine uygun senaryolarla iletişim pratiği yaptırılıyor.

Teknik eğitim ve güvenlik avantajları:

Sanal gerçeklik yalnızca soyut kavramları somutlaştırmakla kalmıyor; teknik eğitimlerde güvenli bir uygulama alanı da oluşturuyor. Karahan, elektrik ve motor teknolojileri gibi potansiyel tehlike içeren uygulamaların VR ortamına aktarılmasıyla öğrencilerin hata yapıp tekrar deneyebileceğini, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklerden uzak şekilde uygulama becerisi geliştirebileceklerini vurguluyor. Örnek olarak, prizin değiştirilmesi gibi bir uygulama, öğrenciye adım adım gösterilip istendiği kadar tekrar ettirilebiliyor.

Erasmus+ süreci ve yerelleştirme:

Projede yer alan ekipler, İtalya ve Portekiz'deki çalışmalardan edindikleri deneyimi Türkiye şartlarına uygun senaryolarla zenginleştirdi. Elde edilen içerikler okul müfredatına entegre edilerek bu eğitim-öğretim yılında öğrencilerin erişimine sunuldu; hedef, kazanımların kalıcılığını artırmak ve öğrenme sürecini daha etkileşimli hâle getirmek olarak öne çıkıyor.

Öğrenci geri bildirimleri ve öğrenme etkisi:

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ders deneyimi yaşayan öğrenciler, uygulamanın öğrenmeyi hızlandırdığı ve bilgiyi kalıcı kıldığı yönünde görüş bildiriyor. Öğrencilerden Merve Özel matematik dersinde soyut kavramları somut olarak gördüğünü, bunun sayesinde daha hızlı öğrendiğini ifade etti. Nisa Duman VR ile Mars'ı yakından görmeyi keyifli bulduğunu belirtirken Talha Güvendilen artık gördüğü için bilgilerin aklında daha iyi kaldığını söyledi. Ceylin Azra Yalçın uzay ortamında yaptıkları etkinlikleri canlı hissettiğini, Yasin Kayci ise kalbi elinde tutma gibi deneyimlerle merak ettiği konuları daha iyi öğrendiğini anlattı.

Okul yönetimi ve uygulayıcılar, VR tabanlı senaryoların hem akademik hem de teknik yeterlilikleri desteklediğini, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırdığını ve güvenlik açısından da önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor. Projenin hedefi, bu deneyimleri yaygınlaştırarak daha fazla sınıf ve okul düzeyinde benimsenmesini sağlamak ve müfredat kazanımlarını kalıcı hâle getirmek.

VAN'DA HAYATA GEÇİRİLEN SANAL GERÇEKLİK (VR) TABANLI EĞİTİM MODELİYLE ÖĞRENCİLER, MATEMATİKTEN FİZİĞE, TARİHTEN İNGİLİZCEYE KADAR BİRÇOK DERSTE SANAL ORTAMDA FARKLI DENEYİMLER YAŞAYARAK TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMALI ŞEKİLDE ÖĞRENİYOR.