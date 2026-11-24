Vankulu İlkokulu'nda anlamlı Öğretmenler Günü etkinliği

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğrenciler ve veliler bir araya gelerek öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi doğaya katkı sağlayan bir çalışmayla gösterdi. Etkinlik, okul bahçesinde "Öğretmenimize Vefa, Geleceğe Nefes" sloganı altında gerçekleştirildi.

Etkinliğin özü ve hedefi:

Etkinlikte sınıfın mevcudu esas alındı; toplam 37 öğrenci için 37 fidan hazırlandı ve öğrenci velilerinin katkısıyla toprağa verildi. Amaç, her öğrencinin adına dikilen fidanların ileride büyüyerek hem kalıcı bir hatıra oluşturmasını hem de çevreye katkı sağlamasını hedeflemekti.

Program süresince öğrenciler fidan dikme işlemlerine heyecanla katıldı. Organizasyon, hem öğretmene minnet ifadesi hem de doğaya nefes olma gayesi taşıdı; dikilen fidanların ileride sınıf ve okul hafızasında yer alması planlanıyor.

Katılımcıların sözleri ve teşekkürler:

Sınıf öğretmeni Saime Binici, etkinliği düzenleyen veli Bülent Karatekin'e teşekkür ederek duygularını şöyle dile getirdi: İyi ki öğretmenim, iyi ki öğretmen olmuşum. Çok mutluyum, çocuklarımı çok seviyorum.

Etkinliğe katılan öğrenciler de duygularını paylaştı. Hatice Kübra Karatekin etkinliğin sloganını hatırlatarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrencilerden Beritan Amara Durmuş ise fidan dikmenin mutluluğunu ve doğaya katkı sağlamaktan duyduğu heyecanı ifade etti; öğretmenleri için özel bir fidan diktiğini belirtti.

Organizasyonu üstlenen veli Bülent Karatekin, sınıf mevcudunun 37 olmasından hareketle her öğrenci için bir fidan hazırlandığını belirterek, toplam 37 fidan ile geleceğe nefes olmayı amaçladıklarını ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Etkinlik, okul topluluğu içinde hem duygusal bir bağ kurdu hem de çevresel farkındalığı artıran bir uygulama olarak değerlendirildi. Dikilen fidanların bakımının ve takip edilmesinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceği belirtildi.

VAN'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR ARAYA GELEN ÖĞRENCİ VE VELİLER, ÖĞRETMENLERİNE DUYDUKLARI SEVGİYİ 37 FİDAN DİKEREK GÖSTERDİ.