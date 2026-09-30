Velilerden öğretmenlere birlik simgesi isimlik hediyesi

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin okulda önlük giymesine yönelik tavsiye kararına destek olmak amacıyla öğretmenler için özel isimlikler hazırladı.

Hazırlanan isimlikler, okulda görev yapan tüm öğretmenlere takdim edildi. Okul yönetimi ve aile birliği iş birliğiyle gerçekleşen dağıtım töreninde öğretmenler hediyeyi bizzat teslim aldı.

Müdürün değerlendirmesi:

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, etkinlik dolayısıyla Okul Aile Birliği yönetimine ve velilere teşekkür etti. Sağsöz, MEB'in öğretmenlerin önlük giymesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladıklarını, aile birliği ve velilerin bu tür jestlerle sürece destek vermesinin okulda birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Etkinlikteki görüntüler ve öğretmen tepkisi:

İsimliklerin takdim edilmesi sırasında okulda renkli görüntüler oluştu; öğretmenler velilerin hazırladığı hediyeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul içindeki bu küçük jest, hem görevli kadro hem de veliler arasında olumlu karşılandı ve okul ortamında samimi bir hava yarattı.

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