Samsunspor'dan Galatasaray maçı öncesi değerlendirme

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bilen, milli takımlardan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

takıma güven ve maç hedefi:

Bilen, Konyaspor karşılaşmasından elde edilen moralle Galatasaray deplasmanına çıkacaklarını vurgulayarak, "Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz" dedi. Teknik ekibe ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Bilen, milli aradan sonraki antrenman programının iki gün içinde tam kadroyla sürdürüleceğini; bu periyodun takımın uyumunu pekiştireceğini ifade etti.

takımın durumu ve devre arası planları:

Kulübün ligdeki konumundan duyulan memnuniyetsizliğe de değinen Bilen, "Samsunspor şu an bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor" diyerek hem yönetimin hem oyuncuların hem de camianın mutsuz olduğunu aktardı. Ancak bu dönemin beraber atlatılacağına inandıklarını söyleyerek, "Biz bize yeteriz" mottomuzun altını çizdi.

Devreye kadar maksimum puan toplamayı hedeflediklerini anlatan Bilen, sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir takım ortaya koymak istediklerini belirtti. Başkanın açıklamalarına atıf yaparak, "devre arasında eksik bölgelere gerekli takviyeler yapılmak suretiyle" camianın özlediği mücadeleci ve üst sıraları zorlayan bir Samsunspor'u oluşturacaklarını söyledi.

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ VEYSEL BİLEN, DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI GALATASARAY MAÇINDA TAKIMA GÜVENDİKLERİNİ BELİRTEREK, "GALATASARAY MAÇINDAN PUAN YA DA PUANLARLA AYRILMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ" DEDİ.