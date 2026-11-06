Vezirköprü sivil toplumuyla il statüsü için ortak hamleye hazırlanıyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meslek odaları ile sivil toplum kuruluşları, ilçenin il yapılması yönündeki gündemi ortaklaştırmak için bir araya geldi. Toplantıda sürecin birlik içinde yürütülmesi ve somut adımların hızla planlanması kararlaştırıldı.

toplantının yapısı ve katılımcılar:

Toplantı, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi ve kooperatif başkanı Şakir Demirkan başkanlığında yürütüldü. Görüşmelere katılanlar arasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Atak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başer, Bakkallar Odası Başkanı Ümit Çörüş, Madeni İşler Odası Başkanı Ahmet Aslan, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya, Manifaturacılar Odası Başkanı Murat Bezirgan ile yerel gazete temsilcileri Hayati Ağca ve Göktan Teker yer aldı.

ortak strateji ve Ankara planı:

Katılımcılar, ilçenin il yapılması yönündeki talebin güç birliğiyle ve ortak bir iletişim takvimiyle takip edilmesi gerektiğinde uzlaştı. Toplantıda, Vezirköprü’den bir heyet oluşturularak Ankara’da çeşitli görüşmeler yapılması ve sürecin hızlandırılması için temas trafiğinin başlatılması kararı alındı. Ayrıca heyetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulunması konusunda da fikir birliğine varıldı.

Yetkililer, bundan sonraki adımların koordineli olacağını, yerel aktörlerin ortak iletişim metni ve ziyaret programı hazırlayacağını belirtti. Sürecin ilerleyişi ve Ankara temaslarının sonuçları, takip eden günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

VEZİRKÖPRÜ’DE MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, İLÇENİN İL OLMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ. ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNACAK BİR HEYET OLUŞTURULMASI VE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’DEN RANDEVU ALINMASI KARARLAŞTIRILDI.