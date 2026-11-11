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Vezirköprü'de bin 400 selviyle gelecek için yeşil adım

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Vezirköprü Kıratbükü Yağınözü Hayat Deresi'nde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' temasıyla bin 400 selvi dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Vezirköprü'de bin 400 selviyle gelecek için yeşil adım

etkinlikte neler yapıldı:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliği Kıratbükü Mahallesi yolu Yağınözü Hayat Deresi mevkisinde gerçekleştirildi. Etkinlik, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla planlandı ve bölgeye bin 400 selvi fidanı dikildi.

Fidanlar, Kaymakam Bayram Yıldız öncülüğünde davetliler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Dikim sonrası fidanlara ilk can suyu verildi ve alanın uygun şekilde korunması için kısa bilgilendirmeler yapıldı.

katılımcılar ve program akışı:

Programa Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrencilerin aktif rol alması dikkat çekti.

Program sonunda kaymakamlık tarafından öğrencilere kitap hediye edildi; etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Yerel yetkililer, dikilen fidanların takip ve bakımının sürdürüleceğini belirtti.

BİN 400 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

BİN 400 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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