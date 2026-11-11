Vezirköprü'de bin 400 selviyle gelecek için yeşil adım

etkinlikte neler yapıldı:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliği Kıratbükü Mahallesi yolu Yağınözü Hayat Deresi mevkisinde gerçekleştirildi. Etkinlik, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla planlandı ve bölgeye bin 400 selvi fidanı dikildi.

Fidanlar, Kaymakam Bayram Yıldız öncülüğünde davetliler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Dikim sonrası fidanlara ilk can suyu verildi ve alanın uygun şekilde korunması için kısa bilgilendirmeler yapıldı.

katılımcılar ve program akışı:

Programa Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrencilerin aktif rol alması dikkat çekti.

Program sonunda kaymakamlık tarafından öğrencilere kitap hediye edildi; etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Yerel yetkililer, dikilen fidanların takip ve bakımının sürdürüleceğini belirtti.

BİN 400 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU