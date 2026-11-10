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Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 3 otomobil ve 1 engelli araca çarptı, ağır maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğlen saatlerinde park halinde bulunan bir beton mikseri, yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek birden fazla araca çarptı. Olayın gerçekleştiği noktanın ilçenin işlek bölgesinde olması, olası can kaybı ihtimalini daha da ciddi hale getiriyordu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre sürücü mikseri park ettikten sonra markete girdi. Kısa süre sonra aracın, tonlarca ağırlığındaki beton mikserinin yokuş aşağı hızla ilerleyerek kontrolden çıktığı görüldü. Mikser; park halindeki 3 otomobil ile bir engelli aracına çarparak durabildi. Çarpma sonucu araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi ve çevrede panik yaşandı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sokakta o sırada kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Hasar gören araçlar çekicilerle kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitin devam ettiğini bildirdi.

Vezirköprüdeki bu olayda, can kaybı veya yaralanma bildirilmediği yönünde değerlendirme yapılırken, oluşan maddi hasarın boyutu ve olayın trafikte yarattığı risk yetkililer tarafından not edildi.

SAMSUNDA KORKUTAN KAZA

SAMSUNDA KORKUTAN KAZA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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