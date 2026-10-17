Vinç sepetiyle balkona çıkan damat, gelin alma törenini unutulmaz kıldı

vinç sepetiyle balkona giriş anı:

Mersin'in Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde akşam düğünü öncesi sıra dışı bir gelin alma töreni yaşandı. İnşaat mühendisi 26 yaşındaki Burak Demir, mesleğinin imkânlarını kullanarak getirdiği vinç sepetine binip metrelerce yükselerek 4. kattaki balkondan eve giriş yaptı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve kutlama:

Balkonda buluşan çift, ardından aşağı indi. Aile ve yakınların katıldığı törende davul, zurna ve keman eşliğinde oyunlar oynandı ve tören renklendi. Çevredeki meraklı bakışlar ve kaydedilen görüntüler törene ayrı bir anı değeri kattı.

neden vinç sepeti kullanıldı:

Damat Burak Demir, binada çok sayıda kapı olduğu kendisine söylenince en az engel olan yerden girmeyi tercih ettiğini belirtti. Bu nedenle gelini almak için vinç sepetiyle balkona çıkma yöntemine başvurdu.

O anlarda tedirgin olduğunu söyleyen gelin 25 yaşındaki dil terapisti Ayşegül Kaynar, "Damat da bir şey olmadan hallettik" ifadelerini kullandı. Sıra dışı gelin alma anları davetliler ve mahalle sakinleri tarafından saniye saniye kayda geçirildi ve törene ait görüntüler sosyal medya için de dikkat çekici kareler oluşturdu.

BALKONDA BULUŞAN ÇİFT AŞAĞI İNDİ. BURADA ÇİFTLE BİRLİKTE YAKINLARI DAVUL, ZURNA VE KEMAN EŞLİĞİNDE OYUN OYNADI.