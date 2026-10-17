Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Vinç sepetiyle balkona çıkan damat, gelin alma törenini unutulmaz kıldı

Mersin Silifke'de inşaat mühendisi damat Burak Demir, vinç sepetiyle 4. kattaki gelin Ayşegül Kaynar'ın evine balkondan girip gelin almayı kutladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vinç sepetiyle balkona çıkan damat, gelin alma törenini unutulmaz kıldı

vinç sepetiyle balkona giriş anı:

Mersin'in Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde akşam düğünü öncesi sıra dışı bir gelin alma töreni yaşandı. İnşaat mühendisi 26 yaşındaki Burak Demir, mesleğinin imkânlarını kullanarak getirdiği vinç sepetine binip metrelerce yükselerek 4. kattaki balkondan eve giriş yaptı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve kutlama:

Balkonda buluşan çift, ardından aşağı indi. Aile ve yakınların katıldığı törende davul, zurna ve keman eşliğinde oyunlar oynandı ve tören renklendi. Çevredeki meraklı bakışlar ve kaydedilen görüntüler törene ayrı bir anı değeri kattı.

neden vinç sepeti kullanıldı:

Damat Burak Demir, binada çok sayıda kapı olduğu kendisine söylenince en az engel olan yerden girmeyi tercih ettiğini belirtti. Bu nedenle gelini almak için vinç sepetiyle balkona çıkma yöntemine başvurdu.

O anlarda tedirgin olduğunu söyleyen gelin 25 yaşındaki dil terapisti Ayşegül Kaynar, "Damat da bir şey olmadan hallettik" ifadelerini kullandı. Sıra dışı gelin alma anları davetliler ve mahalle sakinleri tarafından saniye saniye kayda geçirildi ve törene ait görüntüler sosyal medya için de dikkat çekici kareler oluşturdu.

BALKONDA BULUŞAN ÇİFT AŞAĞI İNDİ. BURADA ÇİFTLE BİRLİKTE YAKINLARI DAVUL, ZURNA VE KEMAN...

BALKONDA BULUŞAN ÇİFT AŞAĞI İNDİ. BURADA ÇİFTLE BİRLİKTE YAKINLARI DAVUL, ZURNA VE KEMAN EŞLİĞİNDE OYUN OYNADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir’de kışlık bot satışları paraşüt kumaş ve suya dayanıklı modellere dönd...
images

Yüksekova'nın sobacılar sokağında kış mesaisi başladı
images

Zonguldak'ta eğlence mekânlarında mali düzen için kapsamlı denetim
images

Büyüklerle bir kitap yolculuğu: Elazığ'da 'İyilik Var' buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Gül'den hafta sonu uyarısı: Beykoz'ta hasar incelemesi sonrası evde kalın çağrısı

yerli ve dijital dönüşümle tekstilde ivme hedefi: yeni merkez katma değeri artıracak

Sezona dualarla merhaba: TKİ Tavşanlı Linyitspor Tunçbilek’te moral depoladı

Eskişehir’de kışlık bot satışları paraşüt kumaş ve suya dayanıklı modellere döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor