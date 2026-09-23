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Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

Türkiye, Kosova, İran, Bulgaristan ve Rusya'dan 18 sanatçı, Osmancık'ın tarihi ve doğal dokusunu 1. Uluslararası Suluboya Festivali'nde tuvale aktardı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

Festivalde buluşma:

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Suluboya Festivali, Pırlanta Pirinç Festivali etkinlikleri kapsamında beş ülkeden sanatçıları bir araya getirdi. Türkiye, Kosova, İran, Bulgaristan ve Rusya’dan gelen 18 sanatçı ve akademisyen, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini suluboya ile tuvallere taşıdı.

Etkinlik kapsamında gözlemler yapan sanatçılar, Osmancık’ın kültürel ve coğrafi dokusunu inceleyerek eser üretti. Ortaya çıkan işler sergilenmek üzere Osmancık Belediyesine teslim edildi.

Eserlerin odağı ve katılımcılar:

Organizasyona katılanlar arasında Prof. Erol Yıldır, Prof. Dr. Metin Uçar ve Prof. Dr. Besnik Xhemaili gibi isimler de yer aldı. Sanatçılar ilçenin tarihi yapıları, çarşı görünümü ve doğal manzaralarını suluboyanın akıcı diliyle yorumladı.

Bursa’dan katıldığını belirten Aynur Akalın, “Osmancık daha önce gördüğüm bir yer değil. Doğası, tarihi dokusuyla suluboya için oldukça uygun bir yer. Renkler, yeşillik, özellikle köprü muhteşem. Işığı çok iyi yansıtıyor” diye konuştu.

Sanatçı bakışları ve organizasyon anlayışı:

Antalya’dan gelen Kemal Çankaya, ilçede her yerde ilham alınabileceğini vurguladı: “İnsan her yerde ilham alabilir. Yeter ki baktığı yeri görsün, nereye bakacağını ve nasıl bakacağını bilsin. Haliyle bugün olmaz bazı arkadaşlar başka yerden ilham alıyor. Kimimiz başka bir şeyden illaki bizi etkileyen bir şeyler buluyoruz. Mesela ben köprüyle nehri yaptım. Bir de Osmancık manzarasını, yakın plan şehirden, çarşısından bir manzara yaptım. Çok malzeme çıktı.”

İranlı akademisyen ve sanatçı Ladan Orangi ise ilçenin tarihi mekanları ve cadde yaşamının kendisini etkilediğini belirterek, “Beyler Çelebi Camisi çok güzel bir yapı olarak gördüm. Çok güzel bir cami, çok enerji dolu bir cadde. Bu nedenle bu camiyi çizmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Festivalin sanat koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü yapan Hasan Hüseyin Uluhan da organizasyonun amacını şöyle özetledi: “Osmancık’ın kültürel, coğrafi dokusu sanatçıların gözünde nasıl görünüyor. Sulu boyanın insanların duygusunu ifade etmesinde aracı olması, bu coğrafyanın da üzerindeki yansımalarını görmek için Osmancık’ın kültürel dokusunu tanıtma amacıyla böyle bir organizasyon düzenlendik. Burada resmin kuvvetini kullanmak istedik. Resimle tarihin dokusu iç içe girdi.”

Eserler, festival sonrasında sergi programı kapsamında halkla buluşmak üzere hazırlandı ve Osmancık’taki kültürel mirasın farklı bakış açılarıyla yorumlanması hedeflendi.

5 farklı ülkeden 18 sanatçı, Osmancık&#039;ın güzelliklerini resmetti

5 farklı ülkeden 18 sanatçı, Osmancık'ın güzelliklerini resmetti

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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