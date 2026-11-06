Yağış ve fırtına İnebolu sahilini ağaç parçalarıyla doldurdu

İnebolu sahilinde yağışın ardından yoğun odun birikimi görüldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debileri yükselen dereler, kökünden kopardığı ağaçları Karadeniz'e sürükledi. Ardından gelen fırtına ile denize karışan ağaç parçaları sahile vurdu ve kıyı çizgisi boyunca yoğun bir birikim oluştu.

kıyıya vuran odun parçalarının etkileri:

Sahil boyunca biriken parçalar kumsalı kaplayarak hem görsel kirliliğe hem de sahil kullanımına engel oluşturdu. Ayrıca denize sürüklenen büyük odun parçaları, küçük tekneler ve balıkçılık faaliyetleri için potansiyel risk yarattı. Olay sırasında kıyıda etkili olan dalgaların yüksekliği yer yer 7-8 metreye ulaştı ve sahili dövdü, bu da kıyı yapılarında ve sahil ekosisteminde baskı oluşturdu.

vatandaşların müdahalesi ve gözlemler:

Yerel halktan bazıları sahile vuran odun parçalarını toplayarak yakacak amacıyla kullanmak üzere depoladı. Yetkililerin veya sahil temizleme ekiplerinin müdahalesiyle ilgili resmi bir açıklama kaynak metinde yer almadı; ancak benzer olaylarda genellikle kıyı temizliği ve atık yönetimi çalışmaları uygulamaya konuluyor. Olay, yağış ve fırtınanın dere yatakları ve kıyı hattı üzerindeki etkilerini bir kez daha ortaya koydu.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE SEL SULARININ SÜRÜKLEMESİYLE KARADENİZ’E AKAN AĞAÇ PARÇALARI, DENİZDE OLUŞAN FIRTINA SONRASINDA KIYIYA VURDU. VATANDAŞLAR, SAHİLE VURAN ODUN PARÇALARINI TOPLAYARAK EVLERİNE GÖTÜRÜYOR.