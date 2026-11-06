Yağışa karşı önlem: Kuşadası'nda mazgal yenilemesiyle ulaşım güvenceye alınıyor

çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi ve yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları azaltmak üzere kent genelindeki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Amaç, yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek.

uygulanan müdahale:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Kapalı Pazar Yeri önünde iki ayrı noktada başlattıkları mazgal yenileme çalışmasıyla yağmur sularının güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesini hedefliyor. Yapılan müdahale, yağmur suyunun daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlayarak su birikintilerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

beklenen etkiler ve devamlılık:

Bu altyapı çalışmasıyla bölgedeki olası su birikintilerinin ve bunun sonucu olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi planlanıyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin altyapısını güçlendirmek adına kent genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNDE VE YAĞIŞLI HAVALARDA YAŞANABİLECEK SU BİRİKİNTİLERİ İLE OLASI OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KENT GENELİNDEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.