Sağanakların etkisi iş hacmini artırdı

Van'da son günlerde etkili olan yağışlar, kent yaşamını etkilerken branda ve naylon satışlarını canlandırdı. Açık alanlarda çalışan esnaf ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, yağmurdan korunmak için ürünlere yöneldi. Bu talep özellikle saman depolayan ve hayvancılıkla uğraşan bölgelere yoğunlaştı.

Kırsalda önlem amaçlı kullanım:

Kırsal alanlardaki vatandaşlar, kışlık yem olarak depoladıkları saman ve otların ıslanmaması için üzerlerini brandayla örtüyor; bazıları ise ahır ve çatıların korunması amacıyla branda tercih ediyor. Ayrıca açık alanlardaki ticaret ve taşımacılık faaliyetleri de yağışlarda ilave örtü ihtiyacı doğuruyor.

Esnafın görüşü ve fiyatlar:

Ayhan Temel, yağışlı günlerde taleplerin yaz aylarına kıyasla arttığını, özellikle ilkbahar ve sonbaharda işlerin hareketlendiğini belirtti. Temel, "Yağışlı günlerde brandalara olan talep, yaz aylarına göre biraz daha artıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında işlerimiz hareketleniyor. Yağış miktarı yıllara göre değişiklik gösteriyor. Kimi yıl yağış az olurken kimi yıl daha fazla oluyor. Bu yıl yağışlar iyi geçti, bu da işlerimize olumlu yansıdı" dedi.

Temel, "Yağmurlu havalarda özellikle hamallık yapanlar, tablacı esnafı ve bu meydanda çalışanlar naylon ve branda ürünlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor. En çok talep ise saman işiyle uğraşanlardan, hayvancılık yapanlardan ve köylerden gelen vatandaşlardan oluyor. Özellikle samanlarını ve ahırlarının üzerini örtmek isteyenler branda satın alıyor" ifadelerini kullandı. Satış fiyatında değişiklik olmadığını söyleyen Temel, metrekare fiyatının geçen yıl olduğu gibi 25 lira olduğunu aktardı.

VAN’DA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA, GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLERKEN BRANDA SATICILARININ DA İŞLERİNİ HAREKETLENDİRDİ.