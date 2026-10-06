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Yağışların ardından Naip Barajı canlandı: doluluk yüzde 11 oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Naip Barajı'nda yağışlarla doluluk 2,61 milyon m³'e yükselerek yüzde 11 oldu; yetkililer tasarruf çağrısını yineledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışların ardından Naip Barajı canlandı: doluluk yüzde 11 oldu

Naip Barajı'nda son durum:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajında, bölgedeki etkili yağışların ardından su seviyesi yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 4 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 11'e çıktı.

Barajdaki toplam su miktarı 2,61 milyon metreküp olarak kaydedildi. Kortik yağışların etkisiyle gerçekleşen bu artış, kentte su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi ancak tek başına uzun vadeli güvenliği sağlamaya yetmeyebileceği vurgulanıyor.

Artışın etkileri ve değerlendirme:

Yağışların baraj doluluklarına katkısı, kısa vadede su teminini rahatlatıyor; buna karşın yetkililer, mevsimsel değişimlerin ve tüketim artışının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Artışın kalıcı faydaya dönüşmesi için izleme ve planlı su yönetimi önem taşıyor.

TESKİ'nin uyarısı ve destek uygulamaları:

TESKİ Genel Sekreteri Dr. Onur Özgül, vatandaşların su kullanımında dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Dr. Özgül, 10 metreküpün altında su kullanan vatandaşların yüzde 50 indirimden faydalanacağını ve 20 metreküpe kadar kademeli indirim uygulanacağını belirterek, amacın suyun daha fazla tüketilmesi değil, tasarruflu kullanılması olduğunu vurguladı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNİN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI NAİP BARAJI’NDA SU SEVİYESİ...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNİN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI NAİP BARAJI’NDA SU SEVİYESİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE YÜKSELİŞE GEÇTİ. GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE YÜZDE 4 SEVİYESİNDE BULUNAN BARAJIN DOLULUK ORANI BU YIL YÜZDE 11’E ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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