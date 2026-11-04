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Yağmur başladığında yol güvenliği değişiyor: Bingöl emniyetinden sürücülere uyarı

Bingöl Emniyet uyardı: yağışlı zeminde fren mesafesi iki kat artıyor; ilk yağışta kaza riski %27, hız %30 azaltılmalı, takip mesafesi iki kat olmalı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağmur başladığında yol güvenliği değişiyor: Bingöl emniyetinden sürücülere uyarı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yağış uyarısı:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, yağışlı hava koşullarında trafik güvenliğinin önemli ölçüde tehlikeye girebileceğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, özellikle yol yüzeyinin ıslanmasıyla birlikte araçların durma performansının düştüğüne dikkat çekildi.

Paylaşımda öne çıkan bulgular arasında, yağmurun ilk başladığı veya çiselediği anlarda yol üzerindeki toz ve egzoz kalıntıları nedeniyle kazaların daha ölümcül olabildiği vurgulandı. Bu dönemde kaza riskinin %27 oranında arttığı ifade edildi.

Islak zeminin etkileri:

Emniyetin açıklamasına göre, ıslak zeminde lastiklerin yol tutuşu azalıyor ve bu durumun sonucu olarak araçların fren mesafesi iki katına kadar çıkabiliyor. Bu fiziki değişim, ani frenlemelerde veya tehlikeli manevralarda kontrol kaybına yol açabiliyor.

Ayrıca, hava koşullarına bağlı kazaların önemli bir kısmının ıslak zeminlerde meydana geldiği bildirildi; açıklamada bu oranın %75 olduğu ifade edildi.

Sürücülere öneriler:

Bingöl Emniyet Müdürlüğü sürücülerden özellikle yağışlı havalarda hızlarını en az %30 oranında azaltmalarını ve öndeki araçla olan takip mesafesini iki katına çıkarmalarını istedi. Bu iki önlem, ıslak zeminin yol açtığı ilave durma mesafesini telafi etmeye yardımcı olarak kaza riskini düşürebilir.

Emniyet, sürücülerin yağış koşullarında daha dikkatli ve öngörülü olmaları gerektiğini belirtti ve trafikte ani hareketlerden kaçınılmasının altını çizdi.

Bu uyarı, sürücülerin yol koşullarına göre hız ve takip mesafesini ayarlamalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

BİNGÖL EMNİYETİNDEN SÜRÜCÜLERE YAĞIŞLI HAVA UYARISI: FREN MESAFESİ 2 KATINA ÇIKIYOR

BİNGÖL EMNİYETİNDEN SÜRÜCÜLERE YAĞIŞLI HAVA UYARISI: FREN MESAFESİ 2 KATINA ÇIKIYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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