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Yağmurun ardından açan güneş kovanlarda verimi artırdı

Hatay Defne'de 400 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz, sonbahar yağışlarının ardından açan güneşin bal üretimini olumlu etkilediğini söyledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yağmurun ardından açan güneş kovanlarda verimi artırdı

Hatay'da arıların mesaisi güneşle devam ediyor

Hatay'da etkili olan sonbahar yağmurlarının ardından yeniden açan güneşli hava, bölgedeki arıcılığı olumlu etkiledi. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde üretimini sürdüren İsmail Akyüz, yaklaşık 400 kovan ile birçok aileye ve tüketiciye doğrudan ürün ulaştırıyor. Bahar aylarındaki düzenli bakım ve yağışların sağladığı olumlu koşullar sayesinde bu sezon verimli bir rekolte elde ettiklerini aktarıyor.

Arıcının değerlendirmesi:

Akyüz, yılın başında etkili olan yağışların ardından kovan bakımını aksatmadan sürdürdüklerini, bunun da bal verimine olumlu yansıdığını belirtiyor. Sonbahar yağışlı döneminin ardından güneşin tekrar açmasının arıların mesaisini canlandırdığına dikkat çekiyor. Arıcılığın dışarıdan bakıldığı kadar basit bir faaliyet olmadığını vurgulayan üretici, yağmur, çamur, kuraklık ve güneş koşullarıyla mücadele ederek emek verdiklerini ifade ediyor.

Sezon ve beklentiler:

Akyüz, Türkiye'nin dünya arıcılığında önemli bir konumda olduğunu ve kaliteli balların üretildiğini kaydederken, balın gerçekliğini ve içeriğini belirlemenin en güvenilir yolunun laboratuvar analizleri olduğunu hatırlatıyor. Toplumun gerçek üreticiye sahip çıkmasının gerçek bal tüketimini destekleyeceğini söyleyen üretici, insanların bilinçlendikçe tüketime olan ilginin arttığını belirtiyor. Hasattan ve müşterilerden memnun olduklarını ifade eden Akyüz, Allah'a şükür memnunuz sözleriyle değerlendirmesini özetliyor.

Gelecek yıl için beklentilerini olumlu olarak tanımlayan Akyüz, 2027 yılına ilişkin beklentilerini de umutlu açıkladı ve sonbaharın yağışlı başlamasının ardından devamında güzel havalar olmasını diledi. Üreticinin vurguladığı nokta, düzenli bakım ile iklim koşullarının birlikte değerlendirilmesinin verimi doğrudan etkilediği ve toplumsal bilincin artmasının pazar güvenini güçlendirdiğidir.

HATAY’DA 400 ARI KOVANIYLA BAL ÜRETİMİ YAPAN İSMAİL AKYÜZ, SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN HAVANIN...

HATAY’DA 400 ARI KOVANIYLA BAL ÜRETİMİ YAPAN İSMAİL AKYÜZ, SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN HAVANIN GÜNEŞLİ SEYRETMESİNİN ARICILIK FAALİYETLERİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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