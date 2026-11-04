Dolar 50,0169 +0,07%
Euro 56,3815 +0,80%
Bist 11.518,37 +4,49%
Altın Gram 6.507,26 +2,70%
EUR/USD 1,1268 +0,68%
Brent Petrol 101,52 -2,01%
--°

Yahyalı'da yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hız kazandı

Yahyalı'da 284 iş yerinin planlandığı yeni sanayi sitesi için imar, tapu ve maliyet değerlendirmeleri sürüyor; Nisan ayında temel atılacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Yahyalı'da yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hız kazandı

Yahyalı'da yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hız kazandı

Yahyalı’da 284 iş yerinin açılması hedeflenen Yeni Sanayi Sitesi Projesi için kooperatif yönetimi ve firma temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda imar planı, tapu devir süreçleri, proje maliyeti ve yapım takvimi başta olmak üzere projenin teknik ve idari boyutları ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıya Sınırlı Sorumlu Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetim kurulu ile Kayseri’den gelen yerel firma temsilcileri katıldı. Yeni sanayi alanında imar planı ve tapu devir işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, söz konusu alanın altyapı ihtiyaçları, maliyet kestirimleri ve ihale sürecinin nasıl yürütüleceği detaylı şekilde değerlendirildi. Belediye Başkanı Esat Öztürk uygulamada şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket edeceklerini vurguladı.

Başkan Öztürk, şartların uygun ilerlemesi hâlinde projenin Nisan ayında temelinin atılmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca kooperatif bünyesinde şu ana kadar 113 üyenin aidat ödemelerini gerçekleştirdiği, 64 üyeye ilişkin işlemlerin ise henüz tamamlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Mevcut sanayi sitesinde faaliyette bulunan esnaflara yeni kooperatife üye olmaları çağrısı yapıldı.

maliyet, firma seçimi ve şeffaf süreç:

Projenin en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi için farklı firmalardan teklif alınacağı belirtildi. Başkan Öztürk, alınan tekliflerin kooperatif tarafından değerlendirileceğini ve karar sürecinin açık biçimde yürütüleceğini söyledi. Bu yaklaşım, hem maliyet etkinliği hem de yerel esnafın çıkarlarının korunması adına önem taşıyor.

Toplantıda ayrıca mevcut sanayi alanının imar planında konut olarak yer aldığı, bu alanın ilerleyen süreçte yaklaşık bin 200 - bin 300 konutluk bir rezerv alanına dönüştürülmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Yeni sanayi sitesinin ise altyapısıyla birlikte Yahyalı’ya yakışır, modern bir üretim alanı olması hedefleniyor.

Belediye yönetimi proje sürecine katkı sunan kooperatif yönetimine, imar müdürlüğü ekibine, belediye personeline, önceki dönem Esnaf Odası Başkanına ve Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a teşekkür etti. Başkan Öztürk, proje tamamlandığında ilçenin ekonomik dokusuna kalıcı katkı sağlanacağını dile getirdi.

Kooperatif Başkanı Orhan Kalem toplantıda yaptığı konuşmada projenin fikir aşamasından itibaren sürece emek verdiklerini vurguladı: "Bu işe 8 yıl önce gönül koyduk" dedi ve Belediye Başkanı Esat Öztürk ile belediye ekiplerine destekleri için teşekkür etti.

Yahyalı’nın sanayi altyapısını güçlendirmesi beklenen proje, esnafın daha modern ve güvenli iş yerlerine kavuşmasını sağlayacak. Hazırlık ve değerlendirme çalışmaları sürerken kooperatif yönetimi, esnaf temsilcileri ve belediye yetkilileri sürecin takipçisi olmaya devam edecek.

YAHYALI’DA 284 İŞ YERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN YENİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ İÇİN KOOPERATİF...

YAHYALI’DA 284 İŞ YERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN YENİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ İÇİN KOOPERATİF YÖNETİMİ VE FİRMA TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi
images

Çocukların kampanyası: Nazilli'de kan bağışı çağrısı sahneden yükseldi
images

Kazakistan'ın petrol rezervleri ve üretim planları 45 yıllık öngörüyle masada
images

Turgutlu meclisi kasımı 12 kararla kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mahkeme Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında beraat kararı verdi

İstanbul akşam yağmuru ulaşımı zorlaştırdı: Beşiktaş'ta alt geçit su bastı

Amed sportif sahaya moralli gidiyor: galatasaray deplasmanından umutlu açıklama

Sessiz çığlıklar iddiası mahkeme kararını etkiledi: 16 yıl 8 ay hapis

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı