Yahyalı'da yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hız kazandı

Yahyalı’da 284 iş yerinin açılması hedeflenen Yeni Sanayi Sitesi Projesi için kooperatif yönetimi ve firma temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda imar planı, tapu devir süreçleri, proje maliyeti ve yapım takvimi başta olmak üzere projenin teknik ve idari boyutları ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıya Sınırlı Sorumlu Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetim kurulu ile Kayseri’den gelen yerel firma temsilcileri katıldı. Yeni sanayi alanında imar planı ve tapu devir işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, söz konusu alanın altyapı ihtiyaçları, maliyet kestirimleri ve ihale sürecinin nasıl yürütüleceği detaylı şekilde değerlendirildi. Belediye Başkanı Esat Öztürk uygulamada şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket edeceklerini vurguladı.

Başkan Öztürk, şartların uygun ilerlemesi hâlinde projenin Nisan ayında temelinin atılmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca kooperatif bünyesinde şu ana kadar 113 üyenin aidat ödemelerini gerçekleştirdiği, 64 üyeye ilişkin işlemlerin ise henüz tamamlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Mevcut sanayi sitesinde faaliyette bulunan esnaflara yeni kooperatife üye olmaları çağrısı yapıldı.

maliyet, firma seçimi ve şeffaf süreç:

Projenin en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi için farklı firmalardan teklif alınacağı belirtildi. Başkan Öztürk, alınan tekliflerin kooperatif tarafından değerlendirileceğini ve karar sürecinin açık biçimde yürütüleceğini söyledi. Bu yaklaşım, hem maliyet etkinliği hem de yerel esnafın çıkarlarının korunması adına önem taşıyor.

Toplantıda ayrıca mevcut sanayi alanının imar planında konut olarak yer aldığı, bu alanın ilerleyen süreçte yaklaşık bin 200 - bin 300 konutluk bir rezerv alanına dönüştürülmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Yeni sanayi sitesinin ise altyapısıyla birlikte Yahyalı’ya yakışır, modern bir üretim alanı olması hedefleniyor.

Belediye yönetimi proje sürecine katkı sunan kooperatif yönetimine, imar müdürlüğü ekibine, belediye personeline, önceki dönem Esnaf Odası Başkanına ve Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a teşekkür etti. Başkan Öztürk, proje tamamlandığında ilçenin ekonomik dokusuna kalıcı katkı sağlanacağını dile getirdi.

Kooperatif Başkanı Orhan Kalem toplantıda yaptığı konuşmada projenin fikir aşamasından itibaren sürece emek verdiklerini vurguladı: "Bu işe 8 yıl önce gönül koyduk" dedi ve Belediye Başkanı Esat Öztürk ile belediye ekiplerine destekleri için teşekkür etti.

Yahyalı’nın sanayi altyapısını güçlendirmesi beklenen proje, esnafın daha modern ve güvenli iş yerlerine kavuşmasını sağlayacak. Hazırlık ve değerlendirme çalışmaları sürerken kooperatif yönetimi, esnaf temsilcileri ve belediye yetkilileri sürecin takipçisi olmaya devam edecek.

YAHYALI’DA 284 İŞ YERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN YENİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ İÇİN KOOPERATİF YÖNETİMİ VE FİRMA TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.