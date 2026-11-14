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Yahyalı'nın yeni temsilcisi: Yerköyspor adı Yahyalı Yerköyspor oldu

Yerköyspor yönetimi, Yahyalı'yı amatör liglerde temsil etmek amacıyla kulübün adını Yahyalı Yerköyspor olarak değiştirdi; ilçe halkına destek çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yahyalı'nın yeni temsilcisi: Yerköyspor adı Yahyalı Yerköyspor oldu

Yahyalı Yerköyspor olarak yol haritası

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren Yerköyspor Kulübü, yönetim kurulu kararıyla adını Yahyalı Yerköyspor olarak değiştirdi. Alınan kararın amacı, kulübün amatör liglerde ilçeyi temsil etmesini sağlamak ve yerel kamuoyunun taleplerine yanıt vermek olarak açıklandı.

kararın gerekçesi:

Kulüp yönetimi, isim değişikliğinin temel gerekçesini Yahyalıspor'un amatör liglerde ilçeyi temsil edememesi ve ilçe halkından gelen beklentiler olarak duyurdu. Yönetim kurulunun kararıyla Yerköyspor, yeni adıyla ilçenin futbol temsilciliğini üstlenmeyi hedefliyor.

yönetimin mesajı ve çağrı:

Yerköyspor yönetiminden yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı: "Bizim kökümüz Yahyalı, sevdamız futbol, davamız armamızdır. İsimler değişebilir ama memlekete olan sevdamız asla değişmez. Dün Yerköyspor, bugün Yahyalı Yerköyspor; yarın yine Yahyalı’nın gururu".

Yönetim, yeni isimle birlikte Yahyalı halkından takıma sahip çıkmalarını istedi ve ad değişikliğinin aynı sevdayı ve mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Kulübün önceliği, amatör liglerde ilçeyi temsil etmek ve yerel dayanışmayı güçlendirmek olarak öne çıktı.

Yahyalı Yerköyspor, yeni adıyla sahada ilçeyi temsil etmeyi amaçlarken, yönetim ve taraftar desteğinin önemine ayrıca dikkat çekildi.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNİ AMATÖR LİGLERDE TEMSİL ETMEK AMACIYLA YERKÖYSPOR KULÜBÜ’NÜN ADI...

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNİ AMATÖR LİGLERDE TEMSİL ETMEK AMACIYLA YERKÖYSPOR KULÜBÜ’NÜN ADI, YÖNETİM KURULU KARARIYLA YAHYALI YERKÖYSPOR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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