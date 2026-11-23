olayın ayrıntıları:

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan M.Y., Talas ilçesi Vilayet Sokak'taki ikametine polis ekiplerinin gelmesi üzerine banyoda pompalı tüfekle kendine ateş etti.

operasyon ve ilk müdahale:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Polislerin eve girmesiyle yaralı halde bulunan şahıs için olay yerine ambulans çağırıldı.

Yaralı M.Y., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hastaneye getirildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

hastanedeki süreç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.Y. hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri evde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti