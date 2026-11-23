Olayın detayları:

Olay, Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi'nde gerçekleşti. Yakınlarının bir süre haber alamadığı A.G. için endişelenen aile fertleri, durumun ciddiyetinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.G.'nin yaşadığı bodrum katın kapısını çalarak ulaşmaya çalıştı, ancak ilk etapta kişiye erişilemedi.

İletişim ve sonrasında:

Bu gelişme üzerine ekipler telefonla A.G.'yi aradı. Ekiplerin bulunduğu sokağa gelmesi istenen A.G., kısa süre sonra adrese gelerek durumunu bildirdi.

Telefonla kurulan iletişim sonucu A.G.'nin durumunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

BOLU'DA YAKINLARININ HAYATINDAN ENDİŞE EDEREK İHBARDA BULUNDUĞU KİŞİYE EKİPLER İLK ETAPTA EVİNDE ULAŞAMADI. TELEFONLA İLETİŞİM KURULAN KİŞİ, EVİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA GELİNCE EKİPLER BÖLGEDEN AYRILDI.