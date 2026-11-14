Yakıt bahanesiyle kamyonet kasasından takım çantası çalan iki şüpheliden biri tutuklandı

Yakıt bahanesiyle kamyonet kasasından takım çantası çalındı

10 Kasım tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, yakıt almak için istasyona gelen iki şüpheli park halindeki kamyonete yöneldi.

olayın gelişimi:

Olay sırasında, yakıt alan V.C.T. ve H.S. isimli şüpheliler, kamyonetin kasasında bulunan takım çantasını alarak bölgeden uzaklaştı. Olay, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

yakalama ve adliye süreci:

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından ve yapılan incelemelerden yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sonrası alınan kararda H.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri polis soruşturmasının önemli delilleri arasında yer aldı.

Olay, kısa sürede müdahale ve inceleme sayesinde aydınlatılırken, ekiplerin kamera kayıtları ve yapılan sorgulamalar sonucunda şüphelilerin tespiti ve yakalanması sağlandı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNA GELEN 2 ŞÜPHELİ, PARK HALİNDEKİ KAMYONDAN TAKIM ÇANTASI ÇALDI. OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.