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Yakutiye'de ortak akılla saha çalışmaları hız kazanıyor

Başkan Mahmut Uçar, Yakutiye'de altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi, esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini istişareyle aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Yakutiye'de ortak akılla saha çalışmaları hız kazanıyor

saha çalışmaları ve denetimler:

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe genelinde süren altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme projelerini yerinde inceledi. Çalışmaların ilerleyişi hakkında ilgili birim müdürlerinden detaylı bilgi alan Başkan Uçar, sahadaki tespitleriyle önceliklerin netleşmesine katkı sağladı.

çalışmaların kapsamı:

Yakutiye Belediyesi ekipleri, altyapı onarımlarından kaldırım ve yol düzenlemelerine, park ve çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Projelerin takibi sırasında ekiplerin iş akışı, malzeme temini ve zaman planlaması gibi dönemsel ihtiyaçlar değerlendirildi; uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için birimlerle koordinasyon sağlandı.

vatandaşla doğrudan iletişim ve istişare:

Başkan Uçar, saha ziyaretleri sırasında esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve not aldı. Toplanan geri bildirimlerin hizmet önceliklerini şekillendireceğini vurgulayan Uçar, ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket ettiklerini ifade etti.

Yapılan açıklamada, yapılan denetimlerin sadece teknik ilerleyişi görmekle kalmayıp vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik olduğu belirtildi. Başkan Uçar, belediye çalışmalarının vatandaş ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini belirterek "Yakutiye'miz için durmak yok, yola devam" dedi.

İncelemeler sırasında elde edilen gözlemler ve vatandaş önerileri, ilgili birimlere aktarılacak; kısa ve orta vadeli planlamalarda önceliklendirme yapılacak. Yerinde takip ve düzenli istişare mekanizmalarıyla hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, İLÇEDE DEVAM EDEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, İLÇEDE DEVAM EDEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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