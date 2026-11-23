Yalova ormanlarında sonbahar renkleri doğayı kartpostala çevirdi

Yalova'da sonbaharın ilerlemesiyle ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilere etkileyici görüntüler sundu. Ağaçların yaprak dökümüyle ortaya çıkan manzara, kent içinde ve çevresinde fotoğrafçılar ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yöresel orman yapısı ve türler

Çınarcık ilçesinin Teşvikiye beldesindeki Yalova Kent Ormanı ile Yalova merkezindeki Höyüktepe ve İstihdam Tepe bölgeleri, bölgenin tipik bitki örtüsünü sergiliyor. Özellikle kayın, meşe ve karaçam yayılış gösterirken, alanda kestane, gürgen, dişbudak, akçaağaç, çınar, kızılağaç, ıhlamur, yabani kiraz ve yabani erik gibi türler de dikkat çekiyor.

Renk geçişleri ve görsel etkisi

Geniş yapraklı ağaçların sarıdan kızıl tonlara uzanan dönüşümü, çamların süregelen yeşil dokusuyla birleşince orman tablosunda canlı bir kontrast oluşuyor. Bu renk cümbüşü özellikle sabah ve akşam ışığında daha belirgin hale geliyor ve patika yürüyüşleri ile fotoğraf çekimleri için ideal ortam sağlıyor.

Yalova'nın farklı noktalarındaki bu sonbahar görüntüleri, kentin doğal zenginliklerini bir kez daha öne çıkarıyor ve açık hava etkinlikleri ile doğa gözlemlerine olan ilgiyi artırıyor.

YALOVA'DA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORMANLIK ALANLAR SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ