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Yalova'da iki dakikalık sessizlikle Atatürk anıldı

Yalova’da Atatürk, vefatının 88. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle çelenk sunularak ve iki dakikalık saygıyla anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yalova'da iki dakikalık sessizlikle Atatürk anıldı

törenin akışı:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Yalova’da düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi ve Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.

katılım ve anma anları:

Sirenlerin çalmasıyla saat 09.05’te kentte hayat iki dakika süreyle durdu. Meydandaki vatandaşlar ile meydandan geçen araçların sürücüleri araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı ile il protokolü katıldı. Anma, kısa ve düzenli bir programla tamamlandı.

SAAT 09.05&#039;TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA SAYGI DURUŞU YAPILDI

SAAT 09.05'TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA SAYGI DURUŞU YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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