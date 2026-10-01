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Yalova'da sanayi, tersane ve tarım adımları masaya yatırıldı

Yalova Ekonomi Zirvesi Yalova OSB ev sahipliğinde yapıldı; kamu ve iş dünyası sanayi, gemi inşa, tarım ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yalova'da sanayi, tersane ve tarım adımları masaya yatırıldı

zirve ve katılımcılar:

Yalova’nın sanayi, ekonomi, tersanecilik ve tarım alanlarındaki gelişimleri odağına alan Yalova Ekonomi Zirvesi, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Yalova OSB) ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyon, Ekonomi Gazetesi’nin farklı illerdeki buluşmalar dizisinin Yalova ayağı olarak kamu, iş dünyası ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirvenin açılış konuşmasını Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptı. Gün boyunca sürdürülen oturumlarda kentin ekonomik potansiyeli, yatırım ortamı ve sektörlerin gelişim dinamikleri ele alındı.

sanayide yükselen Yalova oturumu:

Programın öne çıkan oturumu, "Sanayide Yükselen Yalova" başlığıyla gerçekleşti. Oturumu Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yönetti. Konuşmacılar arasında Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Avrasya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve Yalova İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın yer aldı. Oturumda sanayi altyapısı, yatırımlar ve üretim kapasitesindeki gelişmeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

sektörel gündem: gemi inşa ve tarım:

Zirvenin diğer oturumlarında Yalova ekonomisinin öne çıkan iki alanı, gemi inşa ve tamir-bakım ile tarımda katma değerli üretim, ayrı ayrı masaya yatırıldı. Gemi oturumunda Beşiktaş Tersanesi Müdürü Murat Bener ve Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun sektörün mevcut kapasitesi ve büyüme olanakları üzerinde durdu. Tarım oturumunda ise SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Halil İbrahim Tuzlacı katma değerli üretim yolları ve Ar-Ge odaklı yaklaşımları paylaştı.

Zirve, Yalova’nın üretim, yatırım ve sektörel gelişim potansiyelinin farklı yönleriyle ele alınması ve kent gündemine ilişkin görüşlerin paylaşılmasıyla sona erdi. Toplantı, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut yatırım adımlarının hızlandırılması çağrısını tekrar gündeme getirdi.

YALOVA’NIN SANAYİ, EKONOMİ, TERSANECİLİK VE TARIM ALANLARINDAKİ GELİŞİMİNİN ELE ALINDIĞI YALOVA...

YALOVA’NIN SANAYİ, EKONOMİ, TERSANECİLİK VE TARIM ALANLARINDAKİ GELİŞİMİNİN ELE ALINDIĞI YALOVA EKONOMİ ZİRVESİ, YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (YALOVA OSB) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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