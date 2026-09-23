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yapay zeka destekli radarlarla hız denetimi zonguldak'ta yoğunlaştı

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karaman beldesi Çukurören'de yapay zeka destekli yeni nesil radarlarla hız denetimine başladı; uygulamalar aralıksız sürecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

yapay zeka destekli radarlarla hız denetimi zonguldak'ta yoğunlaştı

yeni nesil hız tespit sistemi devreye alındı:

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Karaman beldesi Çukurören mevkisinde yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazlarıyla saha uygulaması başlattı. Uygulama, özellikle trafik akışının yoğun olduğu kesimlerde olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

sistemin teknik özellikleri:

Kurulan sistemler, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve yapay zeka altyapısıyla çalışıyor. Çoklu araç takibi yapabilen bu radarlar, gece ve gündüz şartlarında hız limitlerini aşan araçları saniyeler içinde tespit ederek kayda alıyor. Gelişmiş yazılım sayesinde hatasız yakınsama sağlanarak kural ihlalleri anlık olarak belirleniyor.

saha uygulaması ve sürücü bilgilendirmesi:

Uygulama noktasında ekipler, hız tespit sistemiyle araçların seyir durumlarını anlık kontrol ediyor ve kural ihlali tespit edilen sürücüleri durdurarak yüz yüze bilgilendiriyor. Polisler, can ve mal güvenliğinin korunması adına hız kaynaklı kazaların oluşturduğu risklere dikkat çekerek sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine ile yasal hız limitlerine riayet etmeye davet etti.

denetimlerin yaygınlaştırılması:

Yetkililer, bu teknolojik donanımla gerçekleştirilen hız denetimlerinin bölge genelinde farklı güzergahlarda aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi. Uygulamanın amacı, sadece cezalandırmak değil, trafik kültürünü güçlendirerek uzun vadede kaza ve yaralanma oranlarını düşürmek olarak ifade edildi.

Bu çalışma, trafik denetimlerinin teknolojik araçlarla desteklenmesinin örneklerinden biri olarak sunuluyor ve sahadaki uygulamalarla birlikte ihlallerin tespitinde ve önlenmesinde etkinliğin arttığı vurgulanıyor.

Zonguldak&#039;ta yapay zeka destekli yeni nesil radarla hız denetimi başlatıldı

Zonguldak'ta yapay zeka destekli yeni nesil radarla hız denetimi başlatıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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