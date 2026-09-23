Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıflar da başvuruyor

Programın amacı ve kapsamı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları açıldı. Programın temel hedefi, savunma sanayisinde yapay zeka yetkinliklerini güçlendirirken öğrencilerin akademik çalışmalarını sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmak olarak öne çıkıyor. Bu yıl programın kapsamı genişletilerek, daha erken yaşta sektörle etkileşim kurma imkânı sağlandı.

Kapsamda bu yılki yenilikler:

Önceki dönemlerde yalnızca lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerine açık olan programa, 3. sınıf lisans öğrencileri de başvurabilecek. Böylece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin savunma sanayisi ve yapay zeka alanıyla daha erken dönemde buluşması amaçlanıyor.

Eğitim, mentörlük ve staj imkânları:

Program kapsamında öğrenciler, proje ve tez çalışmalarını savunma sanayisi firmalarından görevlendirilen sektör mentörleri eşliğinde yürütecek. Katılımcılara teknik eğitimler, kamp ve teknik ziyaretler düzenlenecek; belirlenen şartlar çerçevesinde savunma sanayisi şirketlerinde staj imkânı da sunulacak. Bu yapı, hem akademik hem de uygulamalı deneyimi bir arada sağlamayı hedefliyor.

Kimler başvurabilir ve nasıl başvuru yapılır:

Programa bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik‑elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendislikleri de dâhil olmak üzere çok sayıda bölümden öğrenciler başvurabilecek. Başvurular bireysel veya en fazla üç kişilik takımlar halinde yapılabiliyor; adaylarda en az 2,00/4,00 genel not ortalaması şartı bulunuyor. Başvurular çevrim içi olarak https://atp.sayzek.org.tr adresinden gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihi 8 Ekim olarak açıklandı.

Programın genişletilmesi, yapay zeka alanında yetişecek insan kaynağının savunma sanayisi ile daha erken bağ kurmasını sağlayarak hem öğrencilerin kariyer gelişimine hem de sektörün uzmanlık havuzunun güçlenmesine katkı vermeyi amaçlıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) İLE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN SAYZEK AKADEMİK TEZ PROGRAMI’NIN (SAYZEK-ATP) 2026-2027 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI. BAŞVURULARIN 8 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ.