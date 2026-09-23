Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6883 -0,34%
Bist 13.254,27 +0,42%
Altın Gram 6.798,93 -1,05%
EUR/USD 1,1399 -0,48%
Brent Petrol 96,90 +1,56%
--°

Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıflar da başvuruyor

SAYZEK-ATP 2026-2027 başvuruları 8 Ekim'e kadar sürüyor; program 3. sınıf lisans öğrencilerine açıldı, sektör mentörlüğü ve staj imkânı sağlanıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıflar da başvuruyor

Programın amacı ve kapsamı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları açıldı. Programın temel hedefi, savunma sanayisinde yapay zeka yetkinliklerini güçlendirirken öğrencilerin akademik çalışmalarını sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmak olarak öne çıkıyor. Bu yıl programın kapsamı genişletilerek, daha erken yaşta sektörle etkileşim kurma imkânı sağlandı.

Kapsamda bu yılki yenilikler:

Önceki dönemlerde yalnızca lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerine açık olan programa, 3. sınıf lisans öğrencileri de başvurabilecek. Böylece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin savunma sanayisi ve yapay zeka alanıyla daha erken dönemde buluşması amaçlanıyor.

Eğitim, mentörlük ve staj imkânları:

Program kapsamında öğrenciler, proje ve tez çalışmalarını savunma sanayisi firmalarından görevlendirilen sektör mentörleri eşliğinde yürütecek. Katılımcılara teknik eğitimler, kamp ve teknik ziyaretler düzenlenecek; belirlenen şartlar çerçevesinde savunma sanayisi şirketlerinde staj imkânı da sunulacak. Bu yapı, hem akademik hem de uygulamalı deneyimi bir arada sağlamayı hedefliyor.

Kimler başvurabilir ve nasıl başvuru yapılır:

Programa bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik‑elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendislikleri de dâhil olmak üzere çok sayıda bölümden öğrenciler başvurabilecek. Başvurular bireysel veya en fazla üç kişilik takımlar halinde yapılabiliyor; adaylarda en az 2,00/4,00 genel not ortalaması şartı bulunuyor. Başvurular çevrim içi olarak https://atp.sayzek.org.tr adresinden gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihi 8 Ekim olarak açıklandı.

Programın genişletilmesi, yapay zeka alanında yetişecek insan kaynağının savunma sanayisi ile daha erken bağ kurmasını sağlayarak hem öğrencilerin kariyer gelişimine hem de sektörün uzmanlık havuzunun güçlenmesine katkı vermeyi amaçlıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) İLE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN SAYZEK AKADEMİK...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) İLE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN SAYZEK AKADEMİK TEZ PROGRAMI’NIN (SAYZEK-ATP) 2026-2027 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI. BAŞVURULARIN 8 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi
images

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor
images

Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi
images

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nallıhan belediye başkanı Ertunç Güngör 'önce emanet' diyerek CHP'den istifa etti

Kemer'de risk azaltma odaklı afet koordinasyonu güçlendiriliyor

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü