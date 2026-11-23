Filo Jet davasında son oturum:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin dava, dokuz zanlının katılımıyla Girne Kaza Mahkemesi'nde 14. kez görüldü. Duruşmada tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

Polis iddiaları ve deliller:

Polis Müfettişi Mehmet Mannaş soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Mannaş, mahkemeye sunulan delillerin toplamının 27 emareye ulaştığını, dosyaya eklenecek bilirkişi raporlarının temin edilmesi amacıyla zanlıların 3 ay süreyle cezaevinde tutulması talebinde bulundu.

Mannaş, faciada yaşamını yitiren yolculardan Özgür Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydettiği videonun mahkemede izlendiğini aktardı. Ayrıca gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadeleri delil olarak sunuldu ve polis, olay yerinde yürütülen araştırmaları ile öğretim görevlileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını mahkemeye sundu.

Gemi onarımı ve yapıştırıcı iddiası:

Mannaş, geminin seferlerin aksaması gerekçesiyle uygun olmayan malzemelerle onarıldığını belirtti. Gemi'nin 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldiği, 13 Haziran'da tamir edildiği ve 14 Haziran'da sefere çıktığı, onarım sonrası ise geminin 79 sefer yaptığı bildirildi. Polis raporuna göre halen aranan bir kişi ile gemi kaptanı, 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcı kullanarak tamirat gerçekleştirdi.

Mannaş, şirket direktörünün de süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunarak, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin ülkedeki bağları ve güvenlik önlemleri:

Polis, zanlıların vatandaşlık durumları ve KKTC'deki ikametleri hakkında bilgi sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğu ve villa işletmeciliği yaptığı belirtildi. Diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adreslerinin bulunmadığı, bazı zanlıların lojmanlarda veya gemide kaldığı kaydedildi. İki zanlının Azerbaycan vatandaşı olduğu ve hem Türkiye hem KKTC'de gemide yaşadıkları bilgisi mahkemeye iletildi.

Olayın geniş yankı uyandırması nedeniyle zanlıların güvenliği artırıldı; daha önce Barış Ruh Hastanesi'nde saldırıya uğradıkları bildirilirken, duruşmalarda ek güvenlik önlemi olarak 90 polis görev yaptı ve zanlıların sağlık kontrolleri sırasında ek tedbirler alındı.

Savunma iddiaları ve kurtarma çalışmalarına ilişkin tartışma:

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma avukatı Bahar Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını ve sivillerin müdahalesiyle bazı kurtarmaların gerçekleştiğini iddia etti. Mannaş, geminin limandan ayrılma saatinin 11.56, "Mayday" çağrısının ise 12.13 olduğunu belirtti. Ayrıca limandan 7-8, Sahil Güvenlik'ten 5 kişinin ifadesinin alındığını ve kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını bildirdi.

Ersözer, Kıyı Emniyeti ekiplerinden hiç kimsenin kurtarma çalışmalarına katılmadığını ileri sürerken, Mannaş bu iddiayı "Bu sizin iddianız" sözleriyle yanıtladı. Ersözer ayrıca olayla ilgili suçlamanın kamuoyu baskısıyla ağırlaştırıldığını ve somut delil bulunmadığını savundu; Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın yardımdan kaçındığı yönünde beyanlar bulunduğunu aktardı.

Tutukluluk, koşullar ve duruşmanın seyri:

Savunma avukatı, zanlıların yaklaşık 2 ay 3 hafta boyunca polis hücrelerinde uygun olmayan şartlarda tutulduklarını, duş, kişisel bakım ve beslenme konularında sıkıntı yaşandığını ileri sürdü. Ersözer, ayrıca gönüllü ifade veren zanlıların baskı altında olduğunu savundu ve şirket direktörü Ali Özdülger'in tutuklanmasına itiraz ederek, tutukluluk talebinin somut delillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Duruşma sabah 11.30'da başlayıp aralarla birlikte yaklaşık 9,5 saat sürdü. Mahkeme, teminat duruşmasını yarına erteledi ve zanlıların polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluk kararı ise henüz açıklanmadı.

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