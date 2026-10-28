Yardımı reddetti, iki dakika sonra kaza geçirdi

Olayın yaşandığı nokta:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Yasemin Koç ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle motosikletini kontrol etmekte zorlandı.

Yardım teklifinin reddi ve kaza:

Trafik ışıklarında beklediği sırada durumunu fark eden başka bir motosiklet sürücüsü, Koç'a yardım etmek istedi. Koç yardım teklifini reddederek yoluna devam etti; yaklaşık iki dakika sonra kaza meydana geldi. Kazanın ardından kadın sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Görüntüler ve olayın kaydı:

Yaşananlar, yardım teklifiyle başlayan ve kısa süre sonra kazayla sonuçlanan süreci saniye saniye gösteren kask kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarındaki diyalog ve sonrasında motosikletin kontrolünü kaybettiği anlar yer alıyor.

Olayı anlatan Yasemin Koç, “Ayna ve gaz kolumun ayarları bozuktu. Lambalarda yardım etmek için başka bir motosiklet sürücüsü teklifte bulundu, ben de reddettim. İki dakika sonra kaza yaptım” ifadelerini kullandı.

YASEMİN KOÖ