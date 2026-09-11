Yargı süreci yeniden başlıyor: Seçil Erzan adil yargılanma talep etti

Davanın yeniden gündeme gelişine ilişkin özet

Yüksek faiz vaadiyle kurduğu fon aracılığıyla aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan hakkında daha önce verilen hüküm, istinaf aşamasında bozuldu. İlk derece mahkemesinin verdiği 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezası içeren karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından denetim eksiklikleri gerekçesiyle geri gönderildi. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Dava ve istinaf süreci:

İstinaf dairesi kararda, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgileri karar metnine taşımadığını ve bu durumun denetimi güçleştirdiğini belirtti. Ayrıca yargılama sırasında bazı usul kurallarının uygulanmadığına işaret edildi ve istinaf başvurusu yerinde bulundu. Bu gerekçelerle hükmün bozulmasına karar verildi ve dava yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Seçil Erzan'ın duruşmadaki savunması:

Yeniden hakim karşısına çıkan Seçil Erzan duruşmada adil yargılanma talebinde bulunduğunu söyledi. Erzan, üç buçuk yıldır söylediklerinin dikkate alınmadığını, aleyhine kararlar verildiğini ve yalnızca katılanların beyanlarının mutlak doğru kabul edildiğini savundu. Kendisinin ifade ve beyanları arasında çelişki gösterildiğini, yeterli hukuki destek bulamadığını ve yönlendirmelerle ifade verdiğini belirtti.

Erzan, o sabah telefonunu kapatıp izinli olarak Çorlu'ya gittiğini, psikolojik ve fiziksel zorlanma yaşadığını, annesinin önünde darp edildiğini, serum takıldığını ve banka yetkililerinin kendisine avukat yönlendirdiğini ifade etti. Bankaya gidip başına gelenleri anlattığını, paranın kendisinde olmadığını söylediğini ve savcılıktaki beyanlarının bağlamından koparıldığını iddia etti.

Erzan ayrıca yüksek faiz vaadiyle bir sistem kurduğuna dair suçlamaları reddederek benzer bir yapıyı yöneten başka kimse olmadığını vurguladı. Öne çıkan savunmaları arasında, kimseye borcu olmadığını ancak borçlu duruma düştüğünü, her şeyini sattığını ve geriye 1 lirası kaldığını belirtmesi yer aldı. Erzan, Arda Turan ile ilgili olarak ise Arda Turan'ın kendisinden alacağı varsa buna ilişkin ceza verilebileceğini, aksi halde böyle bir alacağın bulunmadığını savundu ve bu bağlamda hakimlerden yeniden değerlendirme talep etti.

Duruşma öğle arası için ertelendi ve süreç yeniden değerlendirilmek üzere devam edecek.

"Fatih Terim Fonu" davasında Seçil Erzan yeniden hakim karşısında