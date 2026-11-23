davanın özeti:

Samsun'da 2024 yılı mayıs ayında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) silahla öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Adem Çay (51) hakkında açılan dava sonucunda yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

olayın gelişimi ve soruşturma:

Edinilen bilgiye göre, çift boşanma sürecinde ayrı yaşamaya başlamıştı. Adem Çay, eşini görüntülü arayarak intihar edeceği yönünde mesajlar attı; Saadet Çay, yardım amacıyla erkek arkadaşı ve iki çocuğunu da alarak tartışmayı görüşmek üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Atakum ilçesindeki yazlık evin kime kalacağı konusunda çıkan tartışma sırasında, yan odadaki erkek arkadaş silahın doldur-boşalt sesini duydu ve evden çıkarak bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçilerin kapıyı kırarak içeri girmesiyle birlikte Saadet Çay olay yerinde silahla öldürülmüş bulundu. Evde bulunan Adem Çay Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kovuşturma sürecinde, sanığın hakkında daha önce kaydı bulunan suçlar da dosyada yer aldı; bunlar arasında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma' ve 'görevli memura mukavemet' gibi suçlardan toplam 19 suç kaydı olduğu belirtildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık hakkında samsun 2. ağır ceza mahallesi'nde dava açıldı.

mahkeme kararları ve kesinleşme:

7 Mart 2025 tarihindeki son duruşmada, tutuklu sanık Adem Çay hakkında yerel mahkemece 'eşini öldürmek' suçundan 22 yıl, 'ruhsatsız silah' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 'kasten öldürme' suçundan 22 yıl ve 'ruhsatsız silah' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezalarını ayrı ayrı onadı. Böylece hüküm kesinleşmiş oldu.

Kararın kamuoyuna yansıyan ayrıntılarında, olayın aile içi ihtilaf ve boşanma süreciyle bağlantılı olduğu, müdahale eden çevredekilerin polis ve bekçilere başvurarak olayı açığa çıkardığı vurgulandı. Yargılama süreci ve karar, tarafların hukuk yollarının tükendiği ölçüde kesinleşmiş durumda.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN KOCAYA VERİLEN 23 YIL 6 AY HAPİS CEZASI, YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNCE ONANDI.(ARŞİV)