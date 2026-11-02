Yarım asırlık sofralar: Karakoçan’da ihtiyaç sahiplerinin masası

Karakoçan'da yarım asırdır süren karşılıksız hizmet:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaklaşık 50 yıldır uygulanan 'İhtiyaç Sahibi Masası' geleneği, yerel lokantacılar tarafından kesintisiz sürdürülüyor. İlçe merkezindeki işletmeler, maddi sıkıntı yaşayan herkese hiçbir ücret talep etmeden çorba veya yemek veriyor. Uygulama hem günlük yemek ihtiyacını karşılıyor hem de toplumsal dayanışmanın somut bir örneğini oluşturuyor.

Uygulamanın işleyişi ve yaygınlaşması:

Karakoçan merkezinde faaliyet gösteren üç lokanta dahil olmak üzere ilçe genelindeki işletmeler, gelen ihtiyaç sahiplerini geri çevirmiyor. Gelen kişiler içeride istedikleri yiyeceği talep edebiliyor; işletme sahipleri 'çorba içene çorba, yemek diyene yemek' prensibiyle hizmet veriyor. Lokantacılar uygulamayı reklâm amacıyla değil, ihtiyaç sahibi insanlara yardım niyetiyle yürüttüklerini vurguluyor.

Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip olan uygulamanın yeni kuşak işletmeciler tarafından devam ettirildiği belirtiliyor. Uygulamanın sürekliliğini sağlayan esnaf, önceki kuşaklardan devraldıkları bu geleneği, ilçenin sosyal dokusunun bir parçası olarak tanımlıyor.

Lokantacıların görüşü ve çağrısı:

Lokantacı Turan Yetik, uygulamanın 40-50 yıldır sürdüğünü ve kendi işletmelerinin de bu geleneği sürdürdüğünü aktarıyor: '8. senedimiz oldu, 9. seneye girdik.' Yetik, bu tutumun karşılığını manevi olarak aldıklarını belirtiyor ve diğer esnaflara örnek olmasını temenni ediyor.

Yetik ayrıca bir çağrı yaparak, ihtiyaç sahibi bir kişi lokantaya geldiğinde geri çevrilmemesi gerektiğini söylüyor ve uygulamanın ticari kaygılar yerine insani bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Sözlerine, 'Sen bir verirsen, kesinlikle onun yerine on gelir' şeklinde inanç ve deneyiminden kaynaklanan bir öğüt de ekliyor.

Karakoçan örneği, küçük bir ilçede başlamış olsa da paylaşma kültürünün yerel düzeyde nasıl sürdürülebileceğine dair önemli bir model sunuyor. Lokantacıların gönüllü katkısı, ilçede kimsenin aç kalmamasını sağlayan somut bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE LOKANTACILARIN YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ 'İHTİYAÇ SAHİBİ MASASI' UYGULAMASI İLE KİMSE AÇ KALMIYOR