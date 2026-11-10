Yarım milyonluk hırsızlık depremzede ailenin yeni evini vurdu

Olay, 5 Kasım Perşembe günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar gören ve yerinde dönüşüm kapsamında yeniden yapılan dairelerine yeni taşınan Şahin ailesi, gündüz saatlerinde gerçekleşen hırsızlıkla sarsıldı. Ailenin evinden alınanların tutarı yaklaşık 500 bin TL olarak bildirildi.

Soygunun gelişimi

İddialara göre olay, ailenin evden çıktığı bir anda planlanmış şekilde gerçekleşti. Binaya ana kapıdan giren şüphelilerin bir süre garajda beklediği, ardından yangın merdiveni ve daireye ait yangın acil çıkış kapısını tornavida ile zorlayarak eve girdikleri görüntülere yansıdı. Yakındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar, şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anlarını gösteriyor.

3 kadın şüpheli olarak tanımlanan kişilerle ilgili konuşan Kerem Şahin (21), şüphelilerin oluş biçimini ve kayıp miktarını şöyle anlattı: "3 şüpheli binamıza ana kapıdan giriyor. Muhtemelen daha önceden bunu planlamışlar çünkü dış kapı şifreli. Ana kapıdan girip bir süre aşağı garajda bekliyorlar. Dairemize de yangın merdiveninden çıkıp yangın acil çıkış kapısını tornavida ile açarak giriyorlar. Muhtemelen evde olup olmadığımızı da takip ediyorlar çünkü annem evden çıktıktan yarım saat sonra dairemize giriyorlar. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalıyorlar."

Ailenin tepkisi ve soruşturma

Şahin ailesi yaşadıkları süreç boyunca ağır kayıplar ve zorluklar atlattıklarını belirtti. Kerem Şahin, pandemi döneminde babalarını kaybettiklerini, 6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığını ve yerinde dönüşümle yeniden yaptırdıkları dairelerine yeni taşındıklarını hatırlatarak, "Ailece yaşadığımız zorlukları atlatamadan böyle bir hırsızlık olayı olunca çok etkilendik" dedi. Aile, şüphelilerin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Görüntüler ve fiziki incelemeler üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

KEREM ŞAHİN (21), ŞÜPHELİLERİN DAİRELERİNE YANGIN ACİL ÇIKIŞ KAPISINDAN GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.