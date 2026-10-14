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Yaşları ileri ama gönülleri taze: Dilovası'nda 86 yaşında damat, 72 yaşında gelin evlendi

Kocaeli Dilovası'nda 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir düzenlenen nikahla evlendi; töreni Başkan Ramazan Ömeroğlu kıydı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaşları ileri ama gönülleri taze: Dilovası'nda 86 yaşında damat, 72 yaşında gelin evlendi

Nikah töreni Dilovası'nda gerçekleşti:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşamlarını birleştiren 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir, düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıydı.

Törenin ayrıntıları:

Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için evet diyen çiftin nikah şahitliklerini Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptı. Evlilik cüzdanlarını alan çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı; tören, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Başkanın mesajı:

Ramazan Ömeroğlu törende, 'Bugün çok kıymetli ve anlamlı bir mutluluğa şahitlik ettik. Fevzi amcamız ile Mülkünaz teyzemiz, sevginin yaşının ve mutluluğun zamanının olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi. Gözlerindeki sevinç ve gönüllerindeki muhabbet hepimizin yüreğini ısıttı. Bu güzel birliktelik; sevginin, saygının, vefanın ve hayat arkadaşlığının ne kadar değerli olduğunu en güzel şekilde anlatıyor. Rabbim birlikteliklerini daim; ömürlerini sağlık, huzur ve mutlulukla bereketli eylesin. Kıymetli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte ağız tadıyla geçirecekleri nice güzel yıllar diliyorum. Allah bir yastıkta huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin' dedi.

DİLOVASI İLÇESİNDE 86 YAŞINDAKİ FEVZİ YAĞIZ İLE 72 YAŞINDAKİ MÜLKÜNAZ HASDEMİR, DÜZENLENEN NİKAH...

DİLOVASI İLÇESİNDE 86 YAŞINDAKİ FEVZİ YAĞIZ İLE 72 YAŞINDAKİ MÜLKÜNAZ HASDEMİR, DÜZENLENEN NİKAH TÖRENİYLE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ. ÇİFTİN NİKAHINI DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU KIYDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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