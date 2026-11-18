yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesinin Köklük Mahallesi'nde bulunan ve Ermenderesi kaynaklarından Eskihisar ile Köklük mahallelerine su iletimi yapan terfi hattında yenileme çalışması başlattı.

Yapılan saha incelemelerinde mevcut hattın kullanım ömrünü tamamladığı ve hattın bölgede ortalama haftada iki kez arıza verdiği tespit edildi. Bu arızalar işletme süreçlerinde aksamalara yol açarken mahallelerin düzenli içme suyu teminini zorlaştırıyordu.

Vatandaş şikayetleri ve teknik tespitler doğrultusunda hattın toplam uzunluğu 1.200 metre olarak planlanıp yenilenmesine karar verildi. Çalışmanın 600 metrelik kısmı tamamlandı; kalan bölümün ise yaklaşık 10 günlük süre içinde bitirilerek hattın yeniden işletmeye alınması hedefleniyor. Tamamlandığında su kesintileri ve kayıp-kaçakların azaltılması öngörülüyor.

Menteşe İşletme Şube Müdürü Çağlar İlhan çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Yatağan ilçesi Köklük Mahallesi Ermenderesi kaynaklarından Eskihisar ve Köklük mahallelerine su iletimini sağlayan mevcut terfi hattının işletme ömrünü tamamlaması sebebiyle revize çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen bu çalışma kapsamında yaklaşık 600 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Toplamda bu hattın uzunluğu 1200 metre olarak planlanmıştır. Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde bu hattın imalatı tamamlanarak işletmeye alınması düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda Köklük ve Eskihisar mahallelerimizde yaşanan su arıza problemi, su kesintileri ve kayıp kaçaklar minimum seviyelere indirilerek sorun giderilecekti" dedi.

vatandaş memnuniyeti ve beklentiler:

Köklük Mahallesi sakini Duray Kızılcan, bölgede sık yaşanan patlaklar nedeniyle yetkililere sürekli başvurduklarını belirterek çalışmadan memnuniyetini dile getirdi.

"Bu patlak her zaman oluyordu zaten. Muhtarımıza devamlı şikayette bulunuyorduk. Allah razı olsun sesimizi duydular, geldiler, yapıyorlar. Memnun kaldık. Hizmet hizmettir. Teşekkür ederiz herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz" dedi.

Yetkililer, yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte hem arıza sıklığının hem de su kayıplarının azalacağını, böylece Köklük ve Eskihisar mahallelerinde daha kesintisiz ve güvenilir bir içme suyu hizmeti sağlanacağını belirtti.

YATAĞAN KÖKLÜK VE ESKİHİSAR MAHALLELERİNİ BESLEYEN İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR