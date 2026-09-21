Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Yatırımdan sahaya: vali Yılmaz Şimşek kentteki projeleri yerinde inceledi

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ta Numune Hastanesi yeni idari binasını, 22 Eylül'de açılacak YHT garını, TANAP Lisesi ve Nuri Demirağ merkezini inceledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yatırımdan sahaya: vali Yılmaz Şimşek kentteki projeleri yerinde inceledi

Yatırımların yerinde takibi

Vali Yılmaz Şimşek, kentte sağlık, ulaşım, eğitim, hayvan bakım ve bilim-teknoloji alanlarında yürütülen yatırımları yerinde incelemek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İncelemelerde proje süreçleri ve son hazırlıklar değerlendirildi.

Sağlık ve ulaşım yatırımları:

Şimşek, 7 Eylül'de hizmete giren Sivas Numune Hastanesi Yeni İdari Binasında incelemelerde bulundu. Ardından, 22 Eylül'de hizmete açılması planlanan ve 75 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garındaki son hazırlıkları yerinde gördü.

Eğitim, hayvan bakım ve bilim-teknoloji merkezleri:

Vali Şimşek ayrıca TANAP Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sokak Hayvanları ve Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki çalışmaları inceledi. Hamidiye Millet Bahçesi'ndeki Nuri Demirağ Havacılık ve Gökbilim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, KENTTE SAĞLIK, ULAŞIM, EĞİTİM, HAYVAN BAKIM VE BİLİM-TEKNOLOJİ...

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, KENTTE SAĞLIK, ULAŞIM, EĞİTİM, HAYVAN BAKIM VE BİLİM-TEKNOLOJİ ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya öğrencilerinden Gazze'ye uçurtmalı dayanışma
images

Şaphane'de bir vefa günü: şehit İbrahim Özkan anıldı
images

Atatürk Üniversitesi'nde kültürel miras politikalarının geleceği masaya yatırıld...
images

Güneş adıyla yeni başlangıç: Rus vatandaşı Silifke'de müftülükte ihtida etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seydikemer'de kaptaj yenilemesiyle içme suyu hattı güçlendirildi

Muğla'da delege buluşması: istikrar ve katılım vurgusu

Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarının zihni oyunla güçleniyor

Kütahya vakıfları Kızılcaören okuluna kırtasiye desteği sağladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı