Yatırımdan sahaya: vali Yılmaz Şimşek kentteki projeleri yerinde inceledi

Yatırımların yerinde takibi

Vali Yılmaz Şimşek, kentte sağlık, ulaşım, eğitim, hayvan bakım ve bilim-teknoloji alanlarında yürütülen yatırımları yerinde incelemek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İncelemelerde proje süreçleri ve son hazırlıklar değerlendirildi.

Sağlık ve ulaşım yatırımları:

Şimşek, 7 Eylül'de hizmete giren Sivas Numune Hastanesi Yeni İdari Binasında incelemelerde bulundu. Ardından, 22 Eylül'de hizmete açılması planlanan ve 75 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garındaki son hazırlıkları yerinde gördü.

Eğitim, hayvan bakım ve bilim-teknoloji merkezleri:

Vali Şimşek ayrıca TANAP Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sokak Hayvanları ve Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki çalışmaları inceledi. Hamidiye Millet Bahçesi'ndeki Nuri Demirağ Havacılık ve Gökbilim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, KENTTE SAĞLIK, ULAŞIM, EĞİTİM, HAYVAN BAKIM VE BİLİM-TEKNOLOJİ ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ.