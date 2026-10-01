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Yaya geçidinde çarpılan iki kişi yaralandı, mahalle çözüm istedi

Batman Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinden geçen 2 kişiye otomobil çarptı; yaralılardan B.Y.'nin durumu ağır, sürücü gözaltında, bölge trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yaya geçidinde çarpılan iki kişi yaralandı, mahalle çözüm istedi

Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinde kaza: iki yaralı

Batman’ın Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Olayda B.Y. (32) ve A.Y. (60) yaralanırken, araç sürücüsü M.S. (27) gözaltına alındı.

yaralıların müdahalesi ve durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililer, B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve trafik akışı:

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, aynı güzergahta sık sık kaza yaşandığını belirterek yolu bir süreliğine gidiş ve geliş yönüyle trafiğe kapattı. Mahalle sakinlerinden Cihat Girti, "Ben bu mahalle sakinlerinden biriyim. Sık sık bu güzergahta kazalar yaşanmakta ve az önce de bir kadın ile bir vatandaşa yaya geçidinde otomobil çarptı. Biz de mahalle sakinleri olarak bu güzergahta kazaların önüne geçilmesi için çözüm istiyoruz" dedi.

Eylem yaklaşık bir saat sürdü; polis ekiplerinin güvenlik önlemleri ve incelemelerinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma çerçevesinde kazanın nedeni ile sürücünün davranışları değerlendiriliyor.

BATMAN&#039;DA SIK KAZALARIN YAŞANDIĞI YOLDA MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

BATMAN'DA SIK KAZALARIN YAŞANDIĞI YOLDA MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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