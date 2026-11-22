Erzincan tulum peyniri yaylalarda başlıyor

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü mezrasında yaşayan Şavak aşireti mensupları, yüksek rakımlı yaylalarda yıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle Erzincan tulum peyniri üretimini sürdürüyor. Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan bu peynirin serüveni, doğal meralarda otlayan koyunlardan elde edilen sütle günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Üretim süreci ve aile emeği:

Yaylalara kurulan çadırlarda hayvancılıkla iç içe geçen yaşam, sağım ve süt işleme ile devam ediyor. Koyunlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağılarak taze süt sağlanıyor; süt, nesilden nesile aktarılan tekniklerle işlenip tulumda olgunlaştırılıyor. Üretimde kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar birlikte sorumluluk üstleniyor; geleneksel bilginin aktarımı aile içinde gerçekleşiyor.

Çocuklar, hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de üretim kültürünü öğrenmek amacıyla koyun otlatma ve sağım başta olmak üzere farklı aşamalarda görev alıyor. İlkokul öğrencisi Kenan Asaf tatil günlerini üretime destek vererek geçiriyor ve, "Dedemlere yardım ediyoruz, koyunlarla ilgileniyoruz. Erzincan tulum peynirini en güzel şekilde yapıyoruz." diyerek bu sürecin genç kuşak için bir öğrenme alanı olduğunu vurguluyor.

Zorluklar ve fiyat dengesizliği:

Yayla koşulları; yağmur, çamur ve soğukla mücadeleyi gerektiriyor. Üreticiler, artan yem, ilaç ve yayla giderlerinin baskısı altında üretim yapıyor. Üreticilerden alınan peynir fiyatlarının düşük olması, market raflarındaki yüksek fiyatlarla çelişiyor. Üreticilerden biri olan Ömer Faruk Küçükkaya durumu özetleyerek, "Bu işin gecesi gündüzü yok. Çocuk, yaşlı, kadın herkes çalışıyor. Büyük emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz." ifadelerini kullanıyor. Hayvan yetiştiricisi Orhan Küçükkaya de üretimin doğal koşullarda sürdüğünü ve sıkı bir rutinin olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak, Erzincan tulum peyniri sofralara ulaşana dek yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda yayla yaşamının, aile dayanışmasının ve kuşaklar arası bilginin somut bir ürünü oluyor. Yoğun emek ve doğal beslenme koşulları peynirin karakteristik aromasına doğrudan yansıyor; üreticiler ise hem kültürü yaşatmanın hem de ekonomik sürdürülebilirliğin yollarını arıyor.

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN LEZZETİ YAYLALARDAKİ BÜYÜK EMEKLE SOFRALARA ULAŞIYOR