Yazıhan'daki olay ve yargılama süreci

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Gövük Mahallesi’nde 8 Ağustos 2024 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada A.A. diz bölgesinden ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmiştir. Olayda, iddialara göre İ.B. av tüfeğiyle ateş etmiş, diğer sanıkların ise A.A.’yı darbettiği öne sürülmüştür.

İlk karar ve cezalar:

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada tutuklu sanık İ.B. ile tutuksuz sanıklar K.B., B.B. ve Z.Ö. hakkında, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 16’şar yıl hapis cezası verilmiştir. Mahkeme ayrıca sanıklara, H.A.’ya yönelik silahla kasten basit yaralama suçundan 9’ar ay ve silahla kasten nitelikli yaralama suçundan ayrı ayrı 1 yıl 24 ay hapis cezası vermiş, kararla birlikte K.B., B.B. ve Z.Ö. hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Temyiz kararı ve yeniden yargılama:

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kararı tahrik unsurunun değerlendirilmemiş olması gerekçesiyle bozmuş ancak sanıklar hakkında H.A.’ya yönelik verilen silahla kasten basit yaralama ve silahla kasten nitelikli yaralama cezalarını onamıştır. Yeniden görülen davada İ.B., K.B., B.B. ve Z.Ö. hakkında tekrar 16’şar yıl hapis kararı verilmiş, mahkeme tahrik indirimi uygulamamıştır. Hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.

Kararlar ve mahkeme süreçleri, olayın niteliği ve tanık beyanlarına göre şekillenmiş; yargılama boyunca verilen cezalar ve tutuklama kararları aynı zamanda itiraz ve temyiz süreçleriyle yeniden değerlendirilmiştir.

YAZIHAN’DAKİ CİNAYET DAVASINDA 4 SANIĞA 16’ŞAR YIL HAPİS