Yedigöller grup yolunda su tahliyesi için beton v kanallar tamamlandı

Yedigöller grup yolunda çalışmalar tamamlandı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesinin önemli güzergâhlarından biri olan Yedigöller Grup Yolu’nda beton V kanal yapım çalışmalarını tamamladı. Yapılan uygulama ile yol kenarlarında biriken yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Amaç ve beklenen etkiler:

Yeni beton V kanallar, suyun yol gövdesine zarar vermesinin önüne geçmeyi ve özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su kaynaklı deformasyonları engellemeyi amaçlıyor. Bu sayede yol güvenliğinin korunması ve güzergâhın kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Kırsal ulaşım altyapısına katkı:

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlanan kanal çalışması, güzergâhı kullanan sürücüler için daha stabil ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE YEDİGÖLLER GRUP YOLU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BETON V KANAL YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ÇALIŞMAYLA YAĞMUR VE YÜZEY SULARININ KONTROLLÜ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMESİ SAĞLANACAK.