Yemeksepeti 25. yılında Anıtkabir’de çalışanları ve kurye iş ortaklarıyla buluştu

Yemeksepeti, kuruluşunun 25. yılı kapsamında çalışanları ve kurye iş ortaklarından oluşan 100 kişilik heyet ile 23 Kasım 2026'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Tören ve yürüyüş:

Aslanlı Yol üzerinden başlayan tören sırasında heyet, mozole önünde saygı duruşunda bulundu ve çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından grup, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek anma töreninin resmi bölümünü tamamladı. Anıtkabir Özel Defteri, şirket adına Yemeksepeti CEO'su Esra Ünlüaslan tarafından imzalandı.

mesaj ve vurgular:

“Cumhuriyet, girişimde bulunmak için en güçlü güvence”

Esra Ünlüaslan deftere yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet’in düşünmek, üretmek, girişimde bulunmak ve geleceğe umutla bakmak için en güçlü güvence olduğunu vurguladı. Cumhuriyetimizin açtığı yolda, 25 yıl önce bir girişim olarak başlayan yolculuğumuzda bugün binlerce çalışanımız, esnafımız ve kurye iş ortağımızla birlikte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bizlere gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğinde yenilik üretmeye, girişimciliği desteklemeye, ülkemizin insanına ve geleceğine değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Ziyaret, çalışanlar ile kurye iş ortaklarının birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi; toplu fotoğraf, şirketin 25. yılını Anıtkabir anısına belgeleyen önemli bir kare olarak kayıtlara geçti.

YEMEKSEPETİ, KURULUŞUNUN 25’İNCİ YILI DOLAYISIYLA ÇALIŞANLARI VE KURYE İŞ ORTAKLARINDAN OLUŞAN 100 KİŞİLİK BİR HEYETLE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ. ŞİRKET EKİBİ, MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILIRKEN VE ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ İMZALANIRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI.