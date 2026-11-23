olayın gelişimi:

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Manastır Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araç aniden yanmaya başladı. Sahibi tarafından yeni alındığı belirtilen Skywell marka otomobil, evin önüne çekildikten kısa süre sonra alev aldı ve kısa sürede tamamen yandı.

Yangın, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde park halindeki aracın dışından alevlerin yükseldiği ve kısa zamanda aracın tamamını sardığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

itfaiye raporu ve teknik tespit:

İtfaiye ekiplerinin hazırladığı raporda yangının bataryaların kısa devre yapması sonucu başladığı belirtildi. Araçta meydana gelen hasar tam anlamıyla geri dönüşü olmayan düzeyde; otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan zararın boyutu itfaiye raporunda kayda geçirilirken, güvenlik kamerası kayıtları olayın anbean tespit edilmesine olanak sağladı.

sahibin tepkisi ve hukuki adımlar:

Araç sahibi Zehra B., aracın tüm bakımlarını eksiksiz yaptırdığına dikkat çekerek üretici firmanın kusurunun giderilmesi için hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Olayda kullanılan plakaya ilişkin bilgiler de paylaşıldı: 09 ASN 033.

Sahibi, görüntülerin ve itfaiye raporunun elinde bulunduğunu belirterek, yaşanan maddi kaybın üretici kusurundan kaynaklandığını iddia ediyor ve mağduriyetinin tazmini için yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Olayla ilgili devam eden tespit ve soruşturmaların sonuçlarına göre, hem yangının kesin nedenine ilişkin teknik incelemeler hem de olası sorumluluk paylaşımlarının netleşmesi bekleniyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİ’NDE SAHİBİNİN YENİ ALDIĞI ARAÇ PARK EDİLDİĞİ YERDE ANİDEN ATEŞ ALKARAK YANMAYA BAŞLADI. SKYWELL MARKA OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK KULALNILMAZ HALE GELİRKEN, ARACIN ATEŞ ALMASI VE YANMASI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.