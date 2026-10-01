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Yeni dönemin eşiğinde: Türkiye-Ukrayna ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdi; mal ticaretine ilişkin gümrük vergileri 1 Ocak 2027'de uygulanmaya başlayacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yeni dönemin eşiğinde: Türkiye-Ukrayna ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girişi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakanlık duyurusunda, anlaşmanın mal ticaretiyle ilgili gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

uygulama takvimi ve kapsam:

Anlaşma 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanmış olup yürürlüğe giriş tarihiyle birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha öngörülebilir bir çerçevede sürdürülmesi hedefleniyor. Bakanlık açıklamasında, mal ticaretine ilişkin vergi düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'de devreye gireceği ve bu takvimin taraflara geçiş süreci sağladığı ifade edildi.

hassas sektörler ve ticari etkiler:

Açıklamada, Anlaşma'nın tarafların hassas sektörlerini dikkate alarak hazırlandığı vurgulandı. Metin; mal ticareti dışında hizmetler, yatırımlar, elektronik ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük iş birliğini kapsayan düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik hükümlerle ticari akışların desteklenmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, anlaşmanın Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunulduğunu, bunun da diğer üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı yaratabileceğini bildirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolar seviyesine ulaşması yönündeki ortak hedef doğrultusunda ilişkileri geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, yürürlüğe giriş ve uygulama takvimi, taraflara geçiş fırsatı verirken ticari aktörlere daha öngörülebilir kurallar sunmayı hedefliyor. Uygulamadaki ayrıntılar ve sektörel düzenlemeler, tarafların mevzuat uyum süreçleriyle paralel olarak takip edilecek.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, TÜRKİYE-UKRAYNA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 1 EKİM 2026 TARİHİNDE...

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, TÜRKİYE-UKRAYNA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 1 EKİM 2026 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ, MAL TİCARETİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ 1 OCAK 2027 İTİBARIYLA UYGULANMAYA BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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