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Yeni nesil örgüt operasyonuyla üç şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli 5-7 Kasım operasyonlarında İstanbul ve Bursa'da polis süsü verip kuyumcu ve silahlı eylem planlayan üç şüpheli yakalandı, tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 20:48

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 21:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeni nesil örgüt operasyonuyla üç şüpheli tutuklandı

Yeni nesil örgüt operasyonuyla üç şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli yürütülen operasyonda, farklı illerde eylem hazırlığında oldukları belirlenen üç şüpheli adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

Operasyonun yürütülmesi

Olay, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda şüpheliler yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanlar, Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) olarak kayda geçti.

Planlanan eylemler ve bağlantılar

Soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. İddialara göre kişiler, polis süsü vererek iki ayrı kuyumcuyu silahla soymayı, dört iş yerine yönelik silahlı eylem geliştirmeyi ve bir kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlemeyi planladı. Eylemleri gerçekleştiremeden yakalandıkları bildirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerin, çeşitli illerde kurşunlama ve kundaklama şeklinde gerçekleşen toplam 7 olaya da bağlantılı oldukları belirlendi.

Hukuki süreç

Gözaltı işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen üç şüpheli hakkında sulh ceza hâkimlikleri tarafından tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın ayrıntıları ve bağlantılı olayların genişletilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

SAKARYA MERKEZLİ 3 İLDE &quot;YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ&quot;NE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA...

SAKARYA MERKEZLİ 3 İLDE "YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ"NE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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