Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı

EBYÜ'de yeni öğrencilere yönelik kaynaşma etkinliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), 2026-2027 akademik yılında kayıt yaptıran öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 'Hoş Geldiniz Kahvaltısı' programı düzenledi. Etkinlik Yalnızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirildi ve hem üniversite hem il protokolünü bir araya getirdi.

programın içeriği:

Programa; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dönem rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, il protokolü ile akademik ve idari personel katıldı. Öğrencilere kentin yöresel ürünleri olan Cimin üzümü, tulum peyniri ve kete ikram edildi; böylece hem yerel lezzetler tanıtıldı hem de samimi bir ortam oluşturuldu.

Etkinlik sırasında protokol üyeleri, sosyal tesislerdeki düzenlenen faaliyetlere katıldı ve öğrenci topluluklarının tanıtım stantlarını ziyaret etti. Bu ziyaretler, yeni öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin bilgi edinmeleri ve kulüp faaliyetleriyle bağlantı kurmaları hedefiyle gerçekleştirildi.

mesajlar ve kapanış:

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, katılımdan duyduğu memnuniyeti belirterek üniversitenin öğrenci merkezli yönetim anlayışına vurgu yaptı ve öğrencileri sosyal faaliyetlere ile öğrenci topluluklarına aktif katılmaya davet etti.

Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu öğrencilere 'Erzincan’da kendinizi evinizde hissedin.' mesajını iletirken, Milletvekili Süleyman Karaman ise öğrencilerin kentte yalnız olmadığını ve destek bulacaklarını ifade etti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım programa video konferansla bağlanarak yeni akademik yıl için tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Program, protokolün etkinliklere katılımı, öğrenci stantlarının ziyaret edilmesi ve sonrasında çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik, yeni öğrencilerin kampüse adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve üniversite ile kent arasında güçlü bir bağ kurulmasını amaçladı.

EBYÜ ÖĞRENCİLERİ "HOŞ GELDİNİZ KAHVALTISI" PROGRAMINDA BULUŞTU