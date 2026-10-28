Yeni Parti kurultay tarihini belirledi: 14-15 kasım Ankara Spor Salonu'nda

kurultay kararı:

YENİ Parti Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kurultay tarihinin netleştiğini duyurdu. Emre, kurultayın 14-15 kasım tarihlerinde, saat 10.00'da başlayacak şekilde Ankara Spor Salonu'nda düzenleneceğini ve etkinliğin iki gün süreceğini, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

üyelik ve ön seçim:

Emre, genel başkan seçiminin üyelerin katılımıyla gerçekleştirileceğini vurguladı. Açıklamaya göre, 5 kasım tarihine kadar partiye üye olanlar, ön seçimde oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Ön seçime ilişkin tarihsel olarak belirtilen uygulama kapsamında, parti ön seçimde belirleyeceği adayları üyelerin oyuna sunacak. Ayrıca Emre, yurttaşları süreçlere katılmaya ve partiye üye olmaya davet ederek bu uygulamanın demokratik süreçler olduğunu ifade etti. Gelecekte YENİ Parti iktidarında siyasi partiler kanununun daha demokratik hâle getirilmesi ve bazı seçimlerin doğrudan üye oyuyla yapılabilmesi için çalışma yürütüleceğini söyledi.

büyüme ve yerel katılımlar:

Sözcü Emre, partinin kuruluş sonrası yoğun katılım aldığını belirtti. Bugün itibarıyla yaklaşık 115 belediye meclis üyesinin YENİ Parti'ye katıldığını söyledi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden de önemli sayıda transfer olduğunu kaydetti. Emre, son yerel seçimde partinin 26 ilçe belediyesi kazandığını; bu 26 belediye içinde tutuklama veya görevden uzaklaştırma nedeniyle yaşanan değişimler sonucu toplam 20 belediyenin YENİ Parti'ye katıldığını ifade etti. Tüm katılımlarla birlikte partinin bugün itibarıyla 265 belediyeye ulaştığını belirten Emre, "YENİ Parti büyümeye devam etmektedir. İktidar yolculuğu devam etmektedir. Her günde gücüne güç katmaktadır" sözleriyle partinin hedef ve vizyonuna işaret etti.

PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE, GENEL MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU