Yeni tur soruşturma: Sarıgül'ün oğlu adliyede ifade veriyor

Abdurrahman Emir Sarıgül adliyede

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Sarıgül ailesine yönelik olarak yürütülen ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarını içeriyor. Resmi yetkililer soruşturmanın kapsamı ve delil değerlendirmesine ilişkin açıklamaları sınırlı tutuyor; süreç adli makamlarca takip ediliyor.

İfade süreci ve hukuki durum:

Daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda adli kontrol şartıyla tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, ifade işlemleri için adliyeye giderek savcılığa bilgi verecek. Soruşturma devam ettiği sürece başsavcılığın yürüttüğü soruşturma usulleri çerçevesinde ek açıklamalar yapılabileceği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın seyrine bağlı olarak ilerleyen süreçte yeni adımlar atılabilir; adli kontrol hükümleri ve etkin pişmanlık uygulamaları dosya açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Emir Sarıgül yeniden ifade vermek üzere adliyeye geldi