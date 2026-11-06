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Yenibey'in temizlenen kıyısı üç günde yeniden çöplük oldu

Adana Yenibey Mahallesi'nde Seyhan Belediyesi 8 kamyon atık temizledi; üç gün sonra bölge buzdolabı, koltuk ve yanıcı maddelerle yeniden çöplüğe döndü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenibey'in temizlenen kıyısı üç günde yeniden çöplük oldu

Yenibey'in temizlenen kıyısı üç günde yeniden çöplük oldu

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki boş alan, belediyenin temizliğine rağmen kısa sürede eski hâline döndü. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 23 Ekim'de bölgeden 8 kamyon atık topladı; ancak yalnızca 3 gün sonra alana yine ev eşyaları ve yanıcı atıklar bırakıldı.

belediyenin müdahalesi:

Bölge, Seyhan Nehri kıyısında olması nedeniyle hem mahallelinin yürüyüş alanı hem de ortak kullanım alanı olarak değerlendiriliyor. Belediye ekiplerinin düzenli müdahalelerine rağmen aynı noktalara çekyat, yorgan, battaniye ve buzdolabı parçaları atıldığı gözlendi. Temizlik sırasında toplanan malzemelerin hacmi ve türü, sorunun tek seferlik birikimden öte, tekrar eden bilinçsiz atık bırakma alışkanlığı olduğunu gösteriyor.

mahallelinin tepkisi ve alınacak önlemler:

Yenibey Mahalle Muhtarı Ramazan Tamu, sahadaki durumun defalarca tekrarlandığını vurgulayarak, "Burası kanayan bir yara oldu. Seyhan Belediyesi burayı defalarca temizledi. Buraların ortak alan olduğunu, vatandaşlarımızın yürüyüş alanlarını temiz tutmamamız gerektiğini defalarca her yerde söyledik" dedi. Muhtar Tamu, sosyal medya ve doğrudan uyarıların da sonuç vermediğini, çalışanların emeklerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Tamu ayrıca kameraların devreye alınacağını ve atıkları bırakanların tespit edilip cezalandırılacağını bildirdi: "Kamera takılma işlemlerimiz hızlıca ilerliyor. Bu atıkları buraya atanlar tespit edilecek. O kadar yüksek miktarda cezalar kesilecek ki onlar da yaptıklarının karşılığını görecekler."

Mahallede tekrar eden düzensiz atık bırakma olgusu, hem estetik hem de güvenlik riski oluşturuyor; özellikle yanıcı atıkların bulunması bölge için yangın tehlikesi de doğuruyor. Yerel yönetimin temizlik çalışmalarını sürdürmesi ve kamera ile denetim gibi önlemler planlansa da, çözümün sürdürülebilir olması için vatandaşların bilinçlendirilmesi ve ortak sorumluluk vurgusunun güçlendirilmesi gerekiyor. Yenibey Mahallesi sakinleri, benzer görüntülerin tekrar etmemesi için komşularını uyarmaya ve yetkililerle iş birliği yapmaya çağrılıyor.

ADANA&#039;DA BELEDİYE EKİPLERİNİN DEFALARCA TEMİZLEDİĞİ BOŞ ALAN, DUYARSIZ VATANDAŞLARIN ÇÖP VE ESKİ...

ADANA'DA BELEDİYE EKİPLERİNİN DEFALARCA TEMİZLEDİĞİ BOŞ ALAN, DUYARSIZ VATANDAŞLARIN ÇÖP VE ESKİ EV EŞYALARINI ATMAYA DEVAM ETMESİ NEDENİYLE YENİDEN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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